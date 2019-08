Cote d'Ivoire: Reprise du processus des élections sociales - Deux syndicats font des observations

L'Union Nationale des Travailleurs de Côte d'Ivoire (Unatr-ci) représentée par son secrétaire général, Kodibo Yves et la Centrale Syndicale Humanisme (Csh) représentée par Soro Mamadou secrétaire général, n'approuvent pas le processus des élections sociales lancé.

A cet effet, ils ont animé une conférence de presse, hier, au siège du Csh à Adjamé liberté pour présenter leurs observations sur le processus et appeler le ministre de l'emploi et de la Protection Sociale, Pascal Kouakou Abinan à travailler à faire du processus des élections sociales, un mécanisme véritablement démocratique et réussi.

« Nous : la Csh et l'Unatr-ci, prônons la protection sociale des travailleurs et cela n'est possible que dans un contexte démocratique.

C'est pourquoi, nous sommes très regardants sur les principes de l'inclusion, de la participation et de la démocratie », a déclaré Soro Mamadou, à l'entame de son intervention pour décliner les missions de ces deux organisations.

Poursuivant, il a fait savoir que l'Unatr-ci et Humanisme sont d'accord pour les élections sociales en Côte d'Ivoire. Car, dira-t-il, ces élections permettront de mieux organiser et de renforcer le dialogue social.

C'est pourquoi, il n'a pas manqué de faire entrevoir que dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles, après plusieurs remarques des centrales syndicales, le gouvernement a pris l'initiative d'organiser un atelier tripartite de détermination du mode opératoire et du chronogramme des activités y afférant, en janvier à Grand-Bassam.

A l'issue de cet atelier, des recommandations ont été prises, a souligné M Soro. Pour lui Malheureusement, les personnes désignées à l'effet de conduire le processus, ont fait fi de ces recommandations et ont tenté un forcing, avec un calendrier impossible à tenir.

Et d'ajouter : « Aujourd'hui, le ministère, veut reprendre le processus, mais au lieu de tenir compte des différentes observations des centrales syndicales et des recommandations de l'Atelier de Grand-Bassam, en vue d'un processus inclusif, participatif et démocratique, les mêmes personnes, une fois encore, dans le souci d'entretenir constamment l'exclusion, ont décidé de confier à la Commission Consultative du Travail (C.c.t), une structure où l'Unatr-ci et Humanisme ne siègent pas au soin d'adopter des textes devant organiser les élections sociales » d'où à l'en croire, les délibérations de la c.c.t prévues le 9 août 2019, ne sauraient engager l'Unatr-ci et Humanisme.

Et de rappeler que l'Unatr-ci et Humanisme voudraient que les élections professionnelles soient inscrites dans un cadre juridique au-dessus du Statut général de la Fonction Publique et du Code du Travail.

En conséquence, une structure intégrant effectivement l'Unatr-ci et Humanisme devrait être mise en place, pour faciliter la validation des textes relatifs à l'organisation des élections sociales.

Et de proposer : « au préalable, l'écriture d'un projet d'ordonnance qui tienne compte des propositions de l'Unart-ci et de Humanisme ; l'existence d'un Guide électoral consensuel qui détaillent et précise toutes les étapes du processus ; le respect de l'esprit de l'Atelier de Grand-Bassam.

Pour l'Unart-ci et Humanisme, l'organisation des élections sociales devrait être inclusive et participative.

C'est pourquoi, elles ont adressé, le jeudi 8 aout, une correspondance au Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, pour lui faire part de leurs observations.