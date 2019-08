Sénégal: 48 bourses chinoises à des étudiants sénégalais

Dakar — Quarante-huit étudiants sénégalais ont reçu jeudi à Dakar leur lettre d'acceptation au programme de bourses du gouvernement chinois au titre de l'année universitaire 2019-2020, une première saluée par le conseiller culturel de l'ambassade de Chine au Sénégal, SHE Mingyan.

"48 étudiants sénégalais ont reçu des lettres d'acceptation au programme de bourse du gouvernement chinois au titre de l'année scolaire 2019/2020, ces 48 étudiants sont répartis ainsi qui suit : 31 boursiers du gouvernement chinois et 17 boursiers de l'amitié sino-africaine", a dit le diplomate.

S'exprimant lors d'une cérémonie organisée dans ce cadre dans les locaux de l'ambassade de Chine à Dakar, il a souligné que 2019-2020 "marque la première année de recrutement des étudiants à ce programme de bourses".

"Actuellement, la Chine et le Sénégal entretiennent des échanges étroits de haut niveau, se soutiennent dans les affaires internationales et régionales et mettent en œuvre d'une façon coordonnée les projets de coopération dans divers domaines", a-t-il par ailleurs indiqué.

Selon M. Mingyan "avec plus de 37 millions d'étudiants, la Chine compte le plus grand nombre d'étudiants au monde, environ 8 millions de diplômés" intègrent le marché de l'emploi chaque année, "constituant ainsi une force motrice pour le développement du pays".

"La coopération éducative traduit le développement continu du partenariat, de coopération stratégique globale sino-sénégalaise et sino-africain", a-t-il soutenu.

A l'en croire, "les relations sino-sénégalaises font preuve d'un grand dynamisme et présentent d'énormes potentialités et de belles perspectives, ce qui pose des opportunités et des défis à tous les étudiants présents qui feront des études en Chine".

Selon Waly Diouf, chef du Bureau Afrique-Amérique-Asie à la direction des bourses, l'attribution de ces bourses chinoises aux étudiants sénégalais "démontre le caractère exceptionnel de la coopération sino-sénégalaise visible dans tous les secteurs de la vie de la nation sénégalaise ".

"Pour les 31 boursiers du gouvernement chinois, c'est l'Etat chinois qui prend en charge les frais de voyage et pour les 17 autres boursiers de l'amitié sino-africaine, c'est l'Etat Sénégalais qui prend en charge le voyage", a-t-il détaillé.

"En ce qui concerne l'accompagnement pour tous nos boursiers à l'étranger dans le cadre de la coopération, le Sénégal attribue un complément de bourse pour ces étudiants", a-t-il fait savoir

"Les candidats postulent par voie électronique, une plateforme a été mise en place par l'Etat chinois, ensuite au niveau de l'ambassade ils étudient toutes ces candidatures, la conformité, la valeur sur le plan des résultats académiques pour faire la sélection définitive", a-t-il expliqué