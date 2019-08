Sénégal: Pas encore la ruée vers les points de vente à Kaolack

Kolack — A Kaolack, ce n'est pas encore le grand rush au foirail de Kahone, le plus grand de la région envahi par des milliers de moutons proposés à des prix abordables, de même les acheteurs viennent-ils au compte-goutte dans les autres endroits de la ville transformés en points de vente occasionnels à l'approche de la Tabaski.

Sis à quelques kilomètres de la ville, sur la route de Tambacounda, le foirail de Kahone peine à contenir toutes les bêtes exposées par des éleveurs venus de diverses localités du pays.

Ces derniers n'hésitent même plus à aménager aux abords du grand espace délimité par les autorités municipales pour accueillir les moutons sous l'œil vigilant de la gendarmerie qui veille au grain.

Samba Ba, venu de son Dahra Djolof natal, ne tarit pas d'éloges à l'endroit des hommes en bleu dont la surveillance contribue à dissuader plus d'un voleur.

"Sur ce plan, nous n'avons aucun problème, et tout individu qui quitte ce lieu avec un mouton est interpellé par les gendarmes", confie-t-il.

La gendarmerie dit-il a mis en place un dispositif efficace, renforcé par des éléments en civil qui font le tour du foirail pour sécuriser les lieux.

Cependant, les affaires ne marchent pas encore comme il l'espérait. "On attend encore les clients qui viennent au compte-goutte", dit-il, tablant sur "un rush pour les derniers jours".

Non loin de lui, Lamine, un éleveur de Kaolack devisant tranquillement près de ses moutons de race "ladoum", est un peu plus heureux. "J'avais quatre sujets et les deux ont été cédés à 500.000 francs, et il m'en reste deux", dit-il, sans plus de détail.

Amadou Diallo, qui vient de Keur Bocar, un village du département de Kaolack, a lui choisi les marches hebdomadaires à Wack Ngouna, pour écoumler ses bêtes. Il attend les derniers jours avec l'espoir de faire de meilleures affaires.

"Là-bas, les choses marchent mieux et les invendus seront écoulés ici", espère-t-il, précisant que les prix appliqués "vont de 50.000 à 200.000 et plus".

D'une manière générale, les moutons trouvés à Kahone sont plus abordables que les autres exposés dans les abris de fortune en ville comme au quartier Bongré, où les conducteurs de motos "jakarta" ont pour les besoins de la fête investi dans les moutons.

Moustapha Diongue et ses amis "jakartamen", qui en sont à leur dixième expérience, y exposent de beaux béliers mais qu'ils peinent à écouler. "On ne voit pas encore les clients, on ne sait pas si les populations manquent d'argent ou attendent les derniers moments", avance-t-il.