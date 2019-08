Congo-Brazzaville: Vient de paraitre - Jean Pierre Mafouana signe « Couleurs tropicales »

Parus aux éditions Harmattan Congo-Brazzaville en juillet dernier, Couleurs tropicales est une œuvre fictionnelle de poésie dans laquelle l'auteur aborde en quarante-six pages les valeurs de la culture et de la tradition ancestrale pour une unité nationale.

Premier recueil de poèmes de l'auteur, Couleurs tropicales est un vif partage de chaleur au lecteur qui se plonge dans l'essence même de la culture, la tradition et le vivre ensemble. À en croire l'auteur, sous l'arbre, autour du mbongui ou le mwanza, c'est la vraie vie en communauté. Là « se multiplient, se ressemblent et se confondent sur le sol éclairé par un même feu les peuples. Les paniers regorgent de vivres qui sortent de toutes les cuisines. Manioc, banane, igname, viande, poisson et légume aiguisent l'appétit et réconfortent les présents », en pense Jean Pierre Mafouana.

La lecture de Couleurs tropicales replonge le lecteur dans les creux d'une culture et d'un univers qui ne cessent d'émerveiller les conservateurs, mais également ceux qui veulent s'approprier une culturelle originelle et s'y ressourcer.

En cette période où les Tropiques en général et les Congolais en particulier traversent des moments de doute, marqués par une remise en cause des valeurs sacrées à travers les actes d'incivisme posés par les acteurs sociaux, Jean Pierre Mafouana aspire rappeler et renforcer le patriotisme qui fonde une nation. En outre, il vise également une recherche de l'éveil citoyen par le renforcement de l'unité nationale afin de mieux se ressourcer dans les traditions pour le vivre ensemble non politisé.

Notons que né en 1934 à Yembo, près de Kakamoéka en République du Congo, Jean Pierre Mafouana a occupé de nombreuses fonctions administratives et politiques : ambassadeur en 1962, directeur des écoles primaires, adjoint au maire, arrondissement 3 Tié Tié, député-maire de Pointe-Noire (1975-1979).

