Congo-Brazzaville: Évènement capillaire - La 4e édition d'Ô naturel se tient du 10 au 11 aout

Organisé par la jeune structure LocsnNaps, l'événement se déroulera dans l'enceinte du complexe scolaire Delta Le Bambino à Bacongo, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville. Au menu de ce rendez-vous consacré à la tendance afro : ateliers, spectacles, animation et shopping.

Ô naturel est une célébration de la beauté naturelle et des attributs afro mais aussi de l'immensité de ressources dont la nature regorge et met à la disposition des populations noires pour leur permettre de prendre soin d'elles à tous les niveaux. A cet effet, cette manifestation réunira de nombreux participants, comme lors des éditions précédentes, de 10h 30 à 18h 00 autour d'une programmation alléchante remplie de surprises, à en croire les organisateurs. « L'objectif principal de notre initiative est d'éduquer sur la versatilité et l'entretien du cheveu naturel, de valoriser les attributs afro et de promouvoir l'acceptation de notre identité. De même, nous visons à offrir une plate-forme innovante et non conventionnelle à tout le monde, tout en promouvant le savoir-faire local ainsi qu'africain », a expliqué Yasmine de LocsnNaps.

Par ailleurs, O naturel sera une rencontre des passionnés de culture, mode et création à tendance afro mais aussi des entrepreneurs et particuliers œuvrant pour une prise de conscience concernant le potentiel de l'Afrique et voulant partager leurs talents, expertises ou astuces afin d'en inspirer d'autres dans un cadre engageant et convivial.

Notons que la première et la deuxième édition de ce rendez-vous s'étaient tenues en novembre 2016 et décembre 2017 à Brazzaville, tandis que la troisième édition avait posé ses valises dans la seconde ville du pays, Pointe-Noire. La participation aux activités et ateliers est payante. Rendez-vous sur le site https://www.congonaturel.com/ pour plus de détails.