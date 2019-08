Congo-Brazzaville: Indépendance cha-cha

La chanson de Grand Kallé sortie en 1960 s'était vite imposée comme l'hymne officieux du Congo, voire de tous les indépendantistes du continent africain. Nous partageons ce souvenir enchanté non pour évoquer un refrain légendaire et son histoire bien connue, mais simplement pour s'immiscer dans un carnet d'évènements similaires, plutôt culturels, que ce mois d'août, celui de l'indépendance du Congo-Brazzaville, a concocté pour célébrer le moment avec faste.

Les rendez-vous s'annoncent de chaque côté de la ville avec des soirées et spectacles ici et là. Si on ne peut tous les citer dans cette chronique, retenons celui que, quelque peu atypique, où face au fleuve Congo, sur un podium planté sur le bitume de la Corniche, Les Bantous de la Capitale offriront : un concert intimement relié à l'évènement du mois. Impossible, en effet, de séparer les deux faits, l'indépendance d'un côté et les soixante années d'existence que célébrera le groupe né en 1959 de l'autre côté.

Mais la fête ne sera pas qu'émaillée de moments festifs. Dans ce calendrier dont nous vous offrons un morceau choisi, retenez un festival pas comme les autres. L'histoire des indépendances africaines sera contée au Centre culturel russe à travers des projections des films expliquant les faits d'avant, pendant et après les indépendances des pays africains. Une occasion certaine de revisiter une fois de plus la diversité culturelle africaine que l'on enseigne que peu. Comme quoi on pourra danser Indépendance cha-cha et apprendre.