Burkina Faso: Accident de la route sur la nationale n°1

Un camion remorque transportant 160 moutons, avec à son bord six passagers à destination de la Côte d'Ivoire a fait un tonneau dans la matinée du jeudi 8 août 2019 à Wolsama, un petit village situé à 30 km de Bobo-Dioulasso, sur la route nationale n°1 Ouagadougou-Bobo. Le bilan fait état deux morts et une centaine de moutons tués.

C'est sous une pluie battante, que l'équipe de reportage de Sidwaya s'est rendue sur les lieux de l'accident à Wolsama, une bourgade située à 30 km de Bobo-Dioulasso.

L'accident est survenu aux environs de 6 heures, selon un témoin, ce jeudi 8 août 2019.

Il s'agit d'un camion remorque, en provenance de Ouagadougou, avec pour destination, la Côte d'Ivoire.

Transportant des moutons, et à son bord six passagers en plus du chauffeur et de l'apprenti chauffeur, ce camion remorque aurait dérapé à la suite de l'éclatement d'un pneu avant.

Le bilan fait état de deux morts, quatre blessés et environ 160 moutons tués, selon Didier Bazongo, le commandant de la deuxième compagnie des sapeurs-pompiers basée à Bobo-Dioulasso.

Les victimes ont été immédiatement transportées au Centre hospitalier universitaire à Bobo-Dioulasso.

« C'est aux environs de 6 h30 que notre standard a été alerté pour un accident sur la route nationale n°1», nous a confié Didier Bazongo.

Joël Sanou, un habitant de Wolsama et témoin occulaire du drame raconte:

« J'étais dans mon champ en train de cueillir des chenilles de karité quand j'ai entendu le bruit de l'éclatement de pneu.

Immédiatement, je me suis précipité pour voir ce qui se passait et c'est là que j'ai vu le camion renversé». « J'ai appelé à l'aide. Nous avons secouru les victimes et fait appel aux sapeurs-pompiers ».