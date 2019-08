Afrique: Journée internationale des peuples autochtones du monde entier

Le 9 août, ONU Femmes se joint aux peuples autochtones du monde entier pour commémorer leur Journée internationale. Cette année, la journée est centrée sur le thème des « Langues autochtones » et appelle à revitaliser, préserver et promouvoir les langues autochtones à travers le monde.

Dans 90 pays à travers le monde, les communautés autochtones comptent encore 370 millions de membres, et elles sont les gardiennes de la majorité des quelque 7 000 langues qui y sont parlées. Mais toutes les deux semaines, une langue autochtone disparaît, entraînant la possible perte de la culture et des connaissances qui y sont liées.

L'incapacité des femmes et des filles autochtones à s'exprimer dans la langue de leur choix et à honorer leur culture les prive de visibilité dans la vie publique, et restreint leur participation, leur accès à la justice et à des services essentiels comme l'éducation et les soins de santé.

Les femmes autochtones jouent néanmoins un rôle important dans leurs communautés et au-delà, et ONU Femmes les accompagne chaque jour dans leur quête de droits, de protection et d'une place légitime à toute table où sont prises des décisions qui ont des répercussions sur leur vie.

ONU Femmes fait entendre les voix et l'activisme des femmes autochtones du monde entier, en particulier lorsqu'elles s'attaquent aux défis posés par le changement climatique, la pauvreté, la violence basée sur le genre, les conflits armés et tant d'autres problèmes.

Bien qu'elles soient les gardiennes des traditions et des ressources naturelles de leur communauté, les femmes autochtones comptent parmi les personnes les plus vulnérables et marginalisées de la planète. À l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones, apprenez-en davantage sur les défis auxquels sont confrontées ces femmes, sur le rôle majeur qu'elles jouent au sein de leur communauté ainsi que sur leur contribution en matière de consolidation de la paix et de pratiques environnementales durables.

