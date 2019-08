Congo-Brazzaville: Deuxième édition Miss vacances - Treize mannequins pour une couronne

Le casting de sélection de Miss vacances a eu lieu, il y a quelques jours, en présence de Fabien Obongo, directeur départemental des Arts et des Lettres de Pointe-Noire.

Depuis sa première édition, l'élection Miss vacances s'est imposée comme l'un des plus grands concours de beauté du pays. Elle n'est pas seulement un concours de beauté mais également un moyen qui permet aux jeunes filles de poursuivre à la fois leurs études et leur rêve de mannequinat. Selon son organisatrice Ursula Goma, le concours Miss vacances vise à valoriser et promouvoir la jeune fille congolaise qui constitue un facteur essentiel et incontournable pour le développement du Congo. Elle a également indiqué que cette deuxième édition est innovante. « Pour cette deuxième année, le comité entend mettre un accent sur l'importance de la scolarisation de la jeune fille. Pour cela, une bourse d'études de trois ans en journalisme au Bénin sera remise à la gagnante », a-t-elle dit.

Le casting de sélection a été ouvert à toutes les filles originaires des départements du pays et il a eu lieu en présence du directeur départemental des Arts et des Lettres qui, dans son mot de circonstance, n'a pas hésité à féliciter la promotrice et les mannequins. Ainsi, treize candidates âgées de 18 à 24 ans ont été sélectionnées pour leur physique, leurs motivations et leur éloquence. Chacune d'elles va tout donner pour être sacrée miss vacances 2019 dans un mois.

Pour cela, elles devraient d'abord convaincre un jury composé de professionnels de la mode et de la beauté au cours d'une soirée exceptionnelle, en présence de quelques autorités locales. Notons qu'après une précédente édition couronnée de succès, celle de cette année va mettre en compétition des jeunes filles venues des quartiers de Pointe-Noire et d'autres villes du pays. Il s'agit là d'un événement festif qui permet aux jeunes filles de passer un bon moment tout en découvrant l'univers de la mode.