Congo-Kinshasa: Presse sportive en deuil - Brutale disparition de Jean-Claude Lomboto à Kinshasa

On ne pourra plus le lire. Le journaliste sportif Jean-Claude Lomboto Bokama est décédé dans la soirée du mercredi 7 juillet à Kinshasa.

Alors qu'il était en route avec d'autres journalistes en direction du village Vénus à Bibwa avant de se rendre à Bandundu dans le cadre de la couverture du septième Tour cycliste international de la RDC, il est descendu au niveau du Pont Matete pour se soulager. Et un véhicule l'a écrasé. « Il est 20h lorsque nous sommes embarqués dans le véhicule d'un confrère vers Mikondo où on devait prendre un autre confrère vers le lieu du reportage. Arrivés au niveau de Ma Crevette, Vieux JC voulait se soulager.

Nous lui avons dit d'attendre un peu, le temps de dépasser le saut de mouton et les embouteillages. Le confrère Lomboto a insisté, voulant même ouvrir la portière parce que le besoin se faisait pressant. C'est ainsi que nous nous sommes arrêtés, et le vieux est descendu. Au lieu de se soulager juste à côté, il a préféré traverser la chaussée. C'est en voulant nous rejoindre qu'il sera fauché par un véhicule roulant à vive allure... », a raconté à l'Agence congolaise de presse (Acp) un journaliste témoin du tragique évènement. JC Lomboto est décédé sur le coup. Et la nouvelle du drame s'est rapidement répandue au sein de la corporation à travers les réseaux sociaux.

Jean-Claude Bokama Lomboto faisait déjà figure de l'un des sages de la presse sportive nationale. C'est un professionnel consciencieux et expérimenté qui tire ainsi sa révérence. Né le 26 août 1959 et ancien de l'ex-Institut des sciences et techniques de l'information (Isti) -actuel Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication (Ifasic)-, Jean-Claude Lomboto avait travaillé au quotidien « Elima » du feu Thy-René Essolomwa Nkoy Ea Linganga à la fin des années 1980. « JC Lomboto, Mukaku Lalabi et Raph Mukendi étaient des jeunes journalistes sportifs talentueux issus de l'Isti et recrutés par Elima.

Je me souviens lors d'un match de football loisir, une équipe des journalistes et celle des policiers, JC Lomboto s'est fracturé la jambe », a rappelé Angelo Mobateli, un vieux routier de la presse écrite congolaise. Ces trois jeunes plein d'avenir ne sont plus de ce monde désormais. « Papa appréciait beaucoup JC Lomboto qui produisait de très bons dossiers sportifs dans l'édition spéciale du dimanche d'Elima », a témoigné Laurent Essolomwa, journaliste au Courrier de Kinshasa et fils du feu Thy-René Essolomwa.

Jean-Claude Lomboto a également travaillé pendant une bonne période à l'ex-quotidien Le Palmarès et du magazine de sport et musique « Visa 2000 » du feu Lady Luya, avant de s'occuper des pages sportives du quotidien La Tempête des tropiques. Jusqu'à sa disparition, le vieux JC Lomboto était président de la commission de presse de la Ligue nationale de football et membre de la Direction de communication de la Fédération congolaise de football association. Il disparait à neuf jours de ses 60 ans. Que son âme repose en paix.