Congo-Brazzaville: Disparition - Le parlement rend un dernier hommage au député Jean Apollinaire Tsiba

Conduit par le président de l'Assemblée nationale Isidore Mvouba, le parlement, assisté de quelques membres du gouvernement et d'autres institutions, a rendu le 08 juillet à Brazzaville, un ultime hommage à Jean Apollinaire Tsiba décédé le 18 juillet dernier à Rouen en France à l'âge de 56 ans.

L'oraison funèbre lue pour la circonstance par le député Jérémie Lissouba a révélé que Jean Apollinaire Tsiba est né le 22 juillet 1963 à Komono dans le département de la Lékoumou.

Il commence sa scolarité à Pointe-Noire, d'abord à l'école primaire Charles Miningou où il obtient son Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) en 1975, puis au collège Félix Tchicaya où il en sort avec le Brevet d'études moyennes générales (BEMG) en 1979.

Admis au Lycée Victor Augagneur, il obtient en 1986 son Baccalauréat littéraire, s'inscrit par la suite à l'Université Marien Ngouabi pour obtenir en 1989 sa Licence en Droit Public. Ce parcours le conduit très tôt à exercer des responsabilités politiques et administratives.

Il entame sa carrière politique dès le collège d'où il est déjà membre de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise (UJSC). Il en devient le premier secrétaire à la Faculté de Droit de 1988 à 1990. A l'issue de ses études supérieures, il est affecté au service contentieux à la mairie de Brazzaville. Au même moment, il intègre le Comité de revendication des étudiants érigé dans le cadre de la conférence nationale souveraine.

Il intègre l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) dès sa création en 1991 et devient, plus tard, membre du bureau politique et secrétaire national chargé de l'animation, de la mobilisation, des relations avec les partis nationaux et de l'administration.

Il est ensuite successivement conseiller administratif et juridique au secrétariat de la présidence de la République en 1992 avant de devenir secrétaire général et maire par intérim de l'arrondissement 1 Lumumba à Pointe-Noire et maire titulaire de cet arrondissement jusqu'en 1997.

Ayant participé aux négociations de Libreville au Gabon la même année, Jean-Apollinaire Tsiba est élu conseiller municipal à Pointe-Noire en 2002 avant de devenir directeur administratif à la mairie de Brazzaville en 2004.

En 2012, il est élu conseiller départemental de la Lékoumou et devient en même temps, attaché chargé des affaires administratives à la Commission Santé, Affaires sociales, Famille et Genre de la 13e législature de l'Assemblée nationale. En juillet 2017, il est élu député de la quatorzième législature dans la circonscription unique de Komono.

Au cours de cet mandat, et jusqu'à ce jour, il exerce les fonctions de secrétaire de la Commission permanente des lois et des affaires administratives.

Il est conjointement 2e vice-président du groupe parlementaire UPADS et apparentés tout en siégeant au Forum des parlements des pays membres de la CIRGL ainsi qu'à l'Assemblée parlementaire de la Francophonie.

Jean-Apollinaire Tsiba a également conduit en juillet 2018 dans le cadre des élections du 30 décembre en RDC, une délégation de la CIRGL à Kinshasa d'où il obtint des parties prenantes, des garanties d'un aboutissement heureux et paisible à ce processus électoral. Jean-Apollinaire Tsiba qui repose pour l'éternité à Komono, a laissé une veuve et deux enfants.