Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Le Cergec et Geoconsult s'accordent sur des projets de développement

Le Centre de recherche géographique et de production cartographique (Cergec) et l'établissement privé à caractère industriel et commercial Geoconsult international ont signé un protocole d'accord le 8 août à Brazzaville sur les projets de développement et des actions de formation technique dans leurs différents domaines de compétence.

Le partenariat permettra au Cergec d'avoir accès aux différents produits satellitaires que fournit Geoconsult. La collaboration portera également sur les photographies aériennes, la restitution photogrammétrique, la production des modèles numériques de terrain, la production des plans topographiques, les plans des villes à grande échelle, la cartographie d'occupation des sols... « Ces connaissances, que l'on ne peut obtenir qu'à partir d'une information géo-référencée, constituent le support incontournable pour la recherche de développement au service des besoins primaires des populations », a expliqué le directeur général de Geoconsult, Jamil Mekawi. Il a, par ailleurs, reconnu que le Cergec a un rôle important à jouer dans le développement du pays en l'aidant à relever plusieurs défis.

Geoconsult a déjà réalisé plusieurs projets au Congo. A l'échelle urbaine la structure à œuvrer à l'élaboration des plans cadastraux pour les localités de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie (Niari), Nkayi (Bouenza), Oyo et Ollombo (Cuvette). L'on a, de plus, la couverture au plan national d'une cartographie de base numérique et de la couverture, en images-satellite de très haute résolution d'une centaine d'agglomérations pour le compte du projet de recensement de la population.

Les projets à exécuter dans le cadre du protocole qui vient d'être signé seront exécutés selon les règles les plus modernes de la veille technologique. Le directeur du Cergec, Etienne Paka, a, pour sa part, rassuré que l'accord ne restera pas lettre morte. Le Cergec jouera donc pleinement sa partition pour la réussite de ce protocole.