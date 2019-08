Congo-Brazzaville: Clôture de l'atelier de validation du rapport provisoire de la PNAT - Les participants mettent en place une commission restreinte

Les différents acteurs impliqués dans le processus de la réforme de l'aménagement du territoire sont convenus à mettre sur pied un groupe de travail restreint qui devra intégrer tous les enrichissements et observations dans le rapport provisoire de diagnostic et orientations stratégiques pour l'élaboration de la politique nationale de l'aménagement du territoire (PNAT).

Cette décision a été prise lors de la clôture de l'atelier de validation sur ledit document organisé par le ministère de l'Aménagement du territoire et Rénovation de la ville en collaboration avec le Pnud du 6 au 7 août à l'hôtel Memling.

Le rapport provisoire de diagnostic et orientations stratégiques pour l'élaboration de la PNAT élaboré et présenté par les firmes internationales Studi et Idea Consult n'a pas été adopté au terme de l'atelier de validation organisé à cet effet. Les participants ont recommandé aux experts de ces deux firmes d'élaborer une proposition de la structure du rapport provisoire tout en intégrant toutes les contributions formulées lors de l'atelier de validation.

Les deux firmes internationales Studi et Idea Consult ont été recrutées par le Pnud, dans le cadre du processus de la réforme de l'aménagement du territoire, pour élaborer la PNAT, la loi-cadre sur l'aménagement du territoire, le schéma national de l'aménagement du territoire et les guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire.

La commission restreinte ainsi mise sur pied est composée des professeurs d'université, des experts des firmes Studi et Idea Consult, des représentants du Fond national pour la réduction des émissions dues à la déforestation de à la dégradation, des directeurs du Secrétariat général à l'Aménagement du territoire, des conseillers du ministère de l'Aménagement du territoire et Rénovation de la ville, des experts de la cellule d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire et le secrétariat technique.

Cette commission qui se réunit ce vendredi 9 août au ministère de l'Aménagement du territoire et Rénovation de la ville aura pour tâche de revoir le rapport provisoire de la PNAT du point de vue forme et fond. Après cette mise en commun, ce rapport fera une fois de plus l'objet d'un atelier pour sa validation. Au cours de l'atelier de validation du rapport provisoire de la PNAT, plusieurs participants dont les professeurs d'universités, les ministères sectoriels, la société civile et les partenaires intervenant dans le domaine de l'aménagement du territoire ont apporté leurs contributions pour enrichir ce document combien important pour le pays, dans la mesure où elle orientera la politique nationale en matière d'aménagement du territoire.

Des observations et enrichissements formulés ont notamment porté sur la structure du rapport, la vision de l'aménagement du territoire qui doit être globale, transversale et multisectorielle ; la définition claire des orientations stratégiques, l'analyse structurée d'autres politiques sectorielles, la prise en compte des axes stratégiques de la réforme foncière en cours ; l'intégration de l'aménagement du territoire et le processus Redd dans le Plan national stratégique de développement et les plans provinciaux.