Madagascar: Musique - Erick Manana remet en scelle Feo Gasy

L'âme de Rakoto Frah se reflètera sûrement dans ce réveil de Feo Gasy.

Présent au pays depuis peu de temps, Erick Manana et ses compagnons de scène vont remettre à flot le groupe Feo Gasy. Plusieurs concerts, qui vont les mener jusqu'en Europe sont en préparation.

De passage à Madagascar, des passages qui se font de plus en plus fréquents, Erick Manana prépare une tournée nationale. « Durant mes séjours, des personnes me demandaient de faire des représentations Feo Gasy. Dernièrement, ces demandes se sont accrues. Alors, j'ai décidé que le moment est venu », annonce-t-il. Ce sera donc deux dates, demain et dimanche au Cc Esca Antanimena. Les deux concerts auront lieu à 15 h. A ses côtés, le public retrouvera Dama, Benny, Bebey, Kôlibera, Nini, Benny et Sata. Par ailleurs, la représentation se divisera en quatre parties, ce sera du « Erick Manana et Dama, Erick Manana, Benny et Bebey, Erick Manana et Feo Gasy et enfin, Erick Manana et tous ses invités », énumère-t-il.

Comme toujours, les instruments dominants seront la guitare acoustique, accompagné de percussions. Avec un Dama et un Erick Manana lancés dans leur envolées symphoniques, cela reste toujours un grand moment de virtuosité. La complicité se fait au naturel entre les deux maestros pour ceux qui ont déjà vu ce duo en œuvre. « Pour la partie Feo Gasy, Fafah est encore en train de suivre des soins, alors il ne sera pas présent », fait savoir Erick Manana.

Vers l'Europe. De plus, ce groupe fondé, entre autres par l'illustre feu Rakoto Frah, va bientôt partir en tournée européenne de septembre à octobre. « Cela, dans le cadre du cinquantième anniversaire du Fimpima ».

Les inconditionnels du pays peuvent encore se délecter de cette belle troupe. Puisque les 16 et 17 août, Erick Manana et Feo Gasy se déplaceront au Grand Port. « Nous préparons également un nouvel album. Il sortira d'ici deux mois. Les enregistrements studios ont déjà été finalisés », fait savoir Erick Manana. Cette année 2019 semble être l'année Feo Gasy. Il est temps de réentendre les « Fanja », « Fa tsarotsaroako », « Any indray andro », etc. Feo Gasy est une formation des meilleurs musiciens et artistes de la capitale fondée dans la moitié des années '90. Mêlant style traditionnel et variété acoustique, elle rassemblait des pointures comme Rakoto Frah, Kôlibera, Fafah, Benny... Pour ainsi dire, les fans de Mahaleo, de Lôlô sy ny tariny et du style musical d'antan ont retrouvé tout cela en un seul groupe.