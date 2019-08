Madagascar: Huile essentielle - Une richesse mal connue, selon Didier Ramiandrasoa

L'expert malgache des huiles essentielles, Didier Ramiandrasoa octroie une formation ouverte au public, les 19 et 20 août 2019.

La production et la commercialisation de divers types d'huiles essentielles se développent beaucoup à Madagascar, depuis déjà plusieurs années. Et pourtant, les consommateurs, aussi bien que certains producteurs ne connaissent pas les vertus et les dangers de ces produits naturels, selon l'ingénieur chimiste aromatologue, Didier Ramiandrasoa. De passage à Madagascar, cet expert organise à Antananarivo, une formation sur les vertus et l'utilisation des huiles essentielles, les 19 et 20 août prochains.

Outre son expertise en la matière, Didier Ramiandrasoa est également enseignant à l'Université Lyon I, formateur agréé ANFH (Association Nationale de Formation Hospitalière), accompagnateur en Ecotourisme à Madagascar et auteur en communication à l'Académie des sciences d'outre-mer à Paris et au Symposium international d'Aromathérapie et des plantes médicinales à Grasse. A noter que de nombreuses entreprises produisent et exportent aujourd'hui les huiles essentielles de Madagascar. Même si ces produits inondent déjà le marché, il faut avoir une certaine connaissance pour bien les utiliser efficacement, d'après le spécialiste. « On peut tirer beaucoup d'avantages sur les huiles essentielles. Il y a santé, le bien-être, etc. mais également l'aspect économique. Ces produits sont délicats, et ils sont très efficaces, lorsqu'on les utilise de manière correcte. Il y a des spécificités, suivant les besoins.

On peut, par exemple, combattre les virus de la grippe avec de l'huile essentielle. Mais il faut savoir quel produit utiliser pour tel ou tel cas. C'est ce que nous voulons partager aux concitoyens », ont indiqué les organisateurs de la formation. Les inscriptions commencent déjà, d'après leur déclaration, hier. Bref, une meilleure connaissance sur ces produits pourra contribuer à favoriser encore plus, le développement de cette filière d'activité, à laquelle, la Grande-île dispose visiblement d'avantages comparatifs.