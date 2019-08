Soudan: Tawil - L'attestation de l'UNICEF pour les forces régulières sert d'innocence

Le chef du Mouvement des indépendants nationaux libres, M. Osman Ibrahim Al-Tawil a déclaré que les affirmations de l'UNICEF selon lesquelles il n'y aurait aucune preuve de recrutement d'enfants dans les forces régulières soudanaises témoignent de l'innocence des accusations formulées par certaines parties pour porter atteint aux forces régulières dans le pays.

Dans une déclaration à SUNA, M.Tawil a déclaré que les forces armées et les autres forces régulières étaient historiquement une source de fierté pour le peuple soudanais, soulignant qu'elles travaillaient conformément à la loi et à la constitution, en insistant sur le respect du Soudan et son attachement à toutes les conventions internationales et conventions relatives aux droits de l'enfant.

M.Tawil a salué le rôle croissant des forces armées et des autres forces régulières pour leurs position en faveur de la révolution du 19 décembre et la réponse à l'appel au changement, appelant à la nécessité de continuer à protéger la révolution et à mettre en œuvre ses objectifs pour parvenir à la transformation démocratique souhaitée.