Soudan: Experts - Le Soudan devrait être retiré de la liste américaine du terrorisme

- Le chef du Parti de la réforme nationale (PRN), M.Ali Hamoda a souligné que tous les preuves affirmaient au monde que le Soudan n'avait rien à voir avec le terrorisme et il a souligné que les États-Unis devaient revoir leurs calculs vis-à-vis de la position du Soudan sur sa liste de terrorisme.

Dans un sondage effectué jeudi soir par l'Agence de presse soudanaise(SUNA) avec un certain nombre d'experts et d'analystes politiques sur l'ajout des États-Unis de nouvelles conditions à discuter avec le gouvernement civil afin de retirer le Soudan de la liste, Le chef du PRN a déclaré qu'aucun pays au monde ne peut dicter sa volonté sur le Soudan ajoutant que le Soudan disposait de toute souveraineté et qu'il jouissait de nombreuses sources et n'avait donc pas besoin de l'appui conditionné des États-Unis.

Pour sa part, l'expert universitaire, M. Osama Saeed a demandé ce que les États-Unis attendaient du Soudan après s'être mis d'accord sur la déclaration politique et le document constitutionnel et que le Soudan s'apprête à entrer dans une nouvelle phase politique marquée par la liberté, la justice, la paix et la stabilité tout en indiquant que le temps est propice pour lever le nom du Soudan de la liste des États-Unis et pour aider le gouvernement civil pour un passage en toute sécurité aux perspectives de la démocratie et de liberté.