Angola: Handball - La société angolaise salue le sacre inédit de Primeiro d'Agosto

Luanda — Les ministères de la Défense nationale et de la Promotion de la famille et de la promotion de la femme ont souligné jeudi le patriotisme et l'esprit de mission des handballeuses de Primeiro d'Agosto, qui ont remporté le premier championnat du monde des clubs.

La déclaration de ces institutions figure dans des messages de félicitations au club "militaire" pour l'exploit sans précédent réalisé dimanche dernier en Chine, après une victoire de 27-22 contre le club national chinois.

"Ce titre historique décroché par nos joueuses héroïques est le résultat de la vigueur, de la vitalité, de l'énergie et du travail acharné, ainsi que des entraîneurs, de la direction et d'autres personnes qui se sont résolument et courageusement engagées dans cette entreprise", lit-on dans de ce document.