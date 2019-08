Congo-Kinshasa: Médecine - L'INRB organise le 10ème Congrès international de pathologie infectieuse et parasitaire

Du 14 au 16 novembre prochain, l'Institut National des Recherches Biomédicales (INRB) annonce la tenue de son 10ème Congrès international portant sur la pathologie infectieuse et parasitaire. Placé sous le haut patronage du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette grande activité connaîtra la participation de plus d'une cinquantaine de médecins, professeurs d'universités et autres scientifiques.

Avec pour thème "Maladies infectieuses et parasitaires : défis contextuels, gènes, environnement et perspectives", ce Congrès bénéficiera de l'appui de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers (IMT, Belgique), le Children's National Medical Center (CNMS, USA) et de l'Oregon Health and Science University (OHSU, USA).

Quelques ambassades (Japon, Allemagne, Etats-Unis, France, Belgique) et autres organisations régionales et internationales œuvrant dans le secteur de la santé apporteront leurs contributions à la réussite de l'activité.