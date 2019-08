Congo-Kinshasa: Christian Nsengi Biembe succède à Florent Ibenge

Les choses ne se sont pas faites attendre du côté de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), où le coach Florent Ibenge Ikwange a déposé mercredi sa démission en tant qu'entraîneur des Léopards de la RDC. 24 heures après, soit ce jeudi 8 août, la Fecofa lui a aussitôt trouvé son successeur. Il s'appelle Christian Nsengi Biembe, un autre fils maison, qui était jusqu'à sa nomination Directeur Tectonique National (DTN).

A en croire le secrétariat général de la Fecofa qui nous a filé l'information, Christian Nsengi Biembe est engagé comme un entraîneur de transition. Il n'aura que six mois, avant d'évaluer son travail et à la limite voire comment trouver un autre coach. Certainement, Nsengi Biemba serait engagé pour conduire les Léopards locaux au championnat d'Afrique des Nations Chan 2020.

Le nouveau patron du staff technique de l'équipe nationale de la RDC, faut-il indiquer, n'est pas né de la dernière pluie. Nsengi Biembe est aussi un grand coach qui a toujours fait preuve de résultats. Sa dernière belle prestation, c'est celle avec les Léopards U23, qualifiés sur terrain en éliminant le Maroc haut la main, mais disqualifiés sur tapis vert à cause d'une bourde du secrétariat de la Fecofa. Bon travail coach.

La LISPED rend hommage à Florent Ibenge

Dans un autre chapitre, la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme (LISPED), a rendu hommage au sélectionneur démissionnaire de la RDC, Jean Florent Ibenge Ikwange, pour les beaux et loyaux services rendus à la nation congolaise tout au long de son passage à la tête des Léopards.

Pour le président de la LISPED, Me Alain Makengo, Florent Ibenge s'est distingué dans la promotion des valeurs sportives notamment : le Fair-play, le non au racisme, et non à la violence. C'est ainsi qu'a ajouté Alain Makengo, la LISPED lui souhaite une bonne suite de sa carrière sportive et implore le Bon Dieu pour qu'il le soutienne et lui procure davantage de bénédictions pour l'avenir.

Pour rappel, après sa prestation à la dernière Coupe d'Afrique des Nations Can Egypte 2019, jugée mitigée par la plupart des Congolais, Florent Ibenge a pris tout son temps de réfléchir et de demander sa propre conscience, avant d'annoncer finalement sa démission mercredi 7 août 2019.