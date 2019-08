Congo-Kinshasa: Makutano 2019 - Les participants vont cogiter sur la façon de booster la croissance de la RDC

Il se tiendra à Kinshasa, du 6 au 7 septembre 2019, la 5ème édition du Forum Makutano, le rendez-vous des investisseurs ainsi que des entrepreneurs. C'est à l'hôtel Sultani que se tiendra cette rencontre, sous le thème : « Booster la croissance et la compétitivité de la RD. Congo : leviers innovants».

Forum d'hommes d'affaires pour promouvoir l'interaction entre les opérateurs économiques locaux et ceux du monde extérieur, en vue de développer le secteur économique congolais, Makutano est un grand rendez-vous des investisseurs qui débattent sur la problématique du développement des pays, dans le secteur économique.

Initié par la Femme d'affaires congolaise, Nicole Sulu, ce forum se veut un catalyseur de tous les acteurs d'une nouvelle ère économique. Makutano mobilisera les experts et les entreprises des différents pays africains et internationaux autour des divers thématiques tels que la digitalisation, les atouts innovants de la RDC, Women in Business, partenariats public/privé dans la santé, etc.

Il sied de signaler que cette rencontre sera marqué par la présence de nombreuses personnalités tant politiques qu'économiques de plusieurs horizons notamment, le Président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger, John Dramani Mahama, ex Président du Ghana, Ellen-Johnson Sirleaf, ex Présidente du Libéria, Samuel Eto'o Fils, ancien footballeur de haut niveau, le businessman Antony Nkizo Directeur Général de l'Agence Nationale pour la Promotion de des Investissements (ANAPI), Simon Tiemtoré, investisseur en Afrique CEO de Vista Bank Group et de Lilium Capital, Sindika Dokolo Homme d'affaire, le plus grand collectionneur d'art en Afrique et bien d'autres entrepreneurs et investisseurs.

Tous ces participants discuteront sur les solutions concrètes et les stratégies pour booster essentiellement la croissance du Congo-Kinshasa, face aux grands bouleversements mondiaux dont le changement climatique, l'économie durable, l'intelligence artificielle et bien d'autres problématiques.