Cote d'Ivoire: Lutte contre le travail des enfants - Les efforts de Dominique Ouattara appréciés par des membres du congrès américain

Son activisme dans la lutte contre le travail des enfants a subjugué des membres du Congrès américain. Au sortir de leur rencontre avec la Première Dame ivoirienne, ce lundi 5 août 2019, à son Cabinet de Cocody, les honorables Gwendolynnes Moore (député de l'Etat de Winsconsin) et Dwight Evans (député de l'Etat de Pennsylvanie) ont chaleureusement félicité leur hôte pour ses efforts en vue de mettre fin à ce fléau.

«Je voudrais remercier la Première Dame pour son accueil et pour tout le travail qu'elle abat dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans le secteur de la production du cacao. Aussi, nous souhaiterons voir comment travailler avec la Côte d'Ivoire dans ce domaine.

Nous savons que le travail à abattre est énorme pour arriver à éradiquer le phénomène. Cependant, nous avons été encouragés par les discussions», a confié le congresman Dwight Evans.

Grâce à cette rencontre, a-t-il poursuivi, sa délégation et lui sont mieux éclairés sur les actions menées par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le travail des Enfants dans la chaîne de production du cacao.

En effet, lors des échanges, Mme Dominique Ouattara, Présidente du CNS, a expliqué, avec méthodologie, les actions entreprises par la Côte d'Ivoire pour éradiquer le travail des enfants. La création du CNS et du CIM, les différents plans de lutte contre le fléau, la loi sur l'école obligatoire, les différentes campagnes de sensibilisation et de communications sur le phénomène, et bien d'autres ont été présentées par la Première Dame.

En ce concerne la menace d'un embargo sur la Côte d'Ivoire, la Première Dame a été claire en indiquant que c'était injuste de mettre à mal tous les efforts des planteurs et tout un pays pour des incompréhensions.

Elle a révélé qu'elle compte rencontrer en septembre prochain les deux sénateurs américains qui réclament cette sanction contre la Côte d'Ivoire pour expliquer toutes les actions entreprises dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Patrick Achi, secrétaire général de la Présidence a rappelé pour sa part le poids du cacao dans l'économie ivoirienne.

Il a soutenu qu'un embargo sur la production du cacao ivoirien serait une catastrophe pour les millions de planteurs et pour l'économie ivoirienne.

La rencontre a enregistré la présence de Pascal K. Abinan (ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et président du Comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants); Patrick Achi (secrétaire général de la Présidence); Yves Ibrahima Koné (directeur général du Conseil Café-Cacao) ; Dramane Haïdara (représentant pays du Bureau International du Travail (BIT) et bien d'autres personnalités.