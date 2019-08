Algérie: Ligue des Champions - JSK / Bencherifa - « Notre objectif est de prendre une option »

La JS Kabylie sera confrontée à un gros morceau pour l'entame de cette nouvelle aventure africaine. Les Jaune et Vert signent leur retour en Ligue des Champions après 9 ans d'absence.

Hubert Velud et ses hommes reçoivent la redoutable formation d'Al Merreikh pour le compte de ce premier tour de la C1.

Pour cette première partie entre les deux teams, les Canaris ne jurent que par la victoire. Ils savent très bien qu'ils doivent s'imposer par un score confortable, sans encaisser de buts, pour espérer passer ce cap.

« Le moral est au beau fixe. L'ambiance est saine. Tout le groupe est concentré sur le match face à Al-Merreikh. On a bien travaillé durant les deux stages et depuis la reprise, au stade du 1er-Novembre.

On a disputé sept matches amicaux. Donc, je pense que tout le monde est prêt pour cette entrée en lice en Ligue des Champions d'Afrique.

Il y a un bon état d'esprit et c'est de bon augure pour réussir un grand match, ce vendredi », a confié Walid Bencherifa au micro de La Dépêche de Kabylie.

La JS Kabylie n'a pas droit à l'erreur

Face à un adversaire intraitable at-home, les kabyles n'ont pas droit à l'erreur. Pour espérer aller le plus loin possible dans cette Ligue des Champions, les « Canaris » devront passer l'écueil de la formation soudanaise d'Al-Merreikh.

« Ce sera un match difficile face à une bonne équipe d'Al-Merreikh, qui n'est plus à présenter sur la scène continentale. On doit se surpasser et élever le niveau pour la contrer. On joue chez nous.

Donc, on doit faire le jeu, ce vendredi, pour aller chercher la victoire. On compte également sur la présence en force de nos supporters dont le soutien nous motivera davantage et nous aidera à nous surpasser », a ajouté le capitaine d'équipe de la JSK.

A noter que l'équipe d'Al Merreikh, invaincue depuis le début du championnat soudanais, partage la première place au classement à l'issue de la phase aller des play-off. Raison pour laquelle Walid Bencherifa et ses coéquipiers s'attendent à un match compliqué.

« Comme je l'ai déjà dit, on doit trouver les arguments pour surmonter les difficultés et se montrer très solidaires sur le terrain, solides derrière et efficaces devant. On doit éviter à tout prix d'encaisser et on doit marquer un maximum de buts.

On va tout faire pour prendre une assurance avant le match retour. La qualification se jouera en deux manches, mais notre objectif est de prendre une option, lors du match aller, afin d'entrevoir le retour sous de bons auspices. »