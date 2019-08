Sénégal: Ismaila Sarr a signé 5 minutes avant la clôture du mercato anglais

Dakar — L'attaquant sénégalais, Ismaila Sarr a signé son contrat à Watford (élite anglaise) cinq minutes de la clôture du marché estival des transferts en Angleterre soit à 17h locales, 16h à Dakar, a appris l'APS de bonne source.

"Hier (jeudi), c'était une course contre la montre qui a démarré à 5h 30 à l'aéroport de Nantes qu'Ismaila (Sarr) a rejoint en provenance de Rennes pour s'envoler direction Londres", a relaté la même source dans un entretien.

"Heureusement que le club de Watford avait pris les devants pour faire avancer le dossier", a précisé la source, soulignant que l'entrée dans l'affaire de Crystal Palace mercredi avait compliqué le dossier.

De 30 millions d'euros secs avant, l'entrée de cette équipe anglaise qui espérait vendre l'attaquant ivoirien Wilfried Zaha et le remplacer par Ismaila Sarr avait compliqué le dossier et les négociations entre les deux présidents de Rennes et de Watford.

"Le mercredi soir, on avait pensé mettre une croix sur le dossier et c'est vers minuit que les choses ont basculé du bon côté quand Crystal Palace s'est retiré de l'affaire", a précisé la source qui a requis l'anonymat.

Et à partir de ce moment, c'était une course contre la montre, l'attaquant sénégalais étant obligé de se lever tôt dans la matinée pour aller rejoindre Nantes en voiture et de s'envoler pour Londres à partir de cet aéroport, a détaillé la source interrogée sur le dossier.

"Quant à nous autres conseillers, on devait prendre part le premier Eurostar pour Londres", a-t-il dit, relevant qu'entre la visite médicale et les papiers pour le permis de travail, l'affaire a été bouclée à quelques minutes du gong final.

"Au finish, c'est un très bon contrat parce qu'en plus d'avoir la possibilité de jouer dans un club intermédiaire, c'est conséquent sur le plan salarial, a-t-il révélé. Il a souligné" que le jeune footballeur ayant quitté le Sénégal en 2016, va émarger parmi les Africains les mieux payés du championnat anglais.

Et comme Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané, l'ancien de Génération Foot a signé dans un club intermédiaire qui lui permettra de viser plus haut, a rappelé le conseiller du joueur.

Actuellement au PSG, Idrissa Gana Gueye avait quitté Lille (France) pour Aston Villa (2015-2016) et de là, il a rejoint Everton (2016-2019).

Quant à Sadio Mané, du FC Metz, il a rejoint Red Bulls Salzbourg (Autriche) ensuite Southampton et depuis 2016 fait le bonheur de Liverpool, club avec lequel, il est devenu champion d'Europe en 2019 avec à la clef un titre de co-meilleur buteur de la Premier league la saison dernière et la nomination parmi les trois meilleurs joueurs de la Ligue des champions.