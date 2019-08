Congo-Kinshasa: Les drones transportent des vaccins pour immuniser les enfants dans des centres de santé d'accessibilité difficile en République Démocratique du Congo

communiqué de presse

Le Ministère de la Santé avec ses partenaires : Gavi, VillageReach et Swoop Aero, introduisent un mode de distribution innovant pour apporter des vaccins qui sauvent des vies aux différentes communautés

– Une collaboration entre le Ministère de la Santé, VillageReach et Swoop Aero, avec le financement de Gavi, l'Alliance du Vaccin, a mené des vols de démonstration pour livrer des vaccins et autres produits de santé par drone dans la province de l'Équateur, en République Démocratique du Congo (RDC). Ces vols de démonstration font partie d'une stratégie de VillageReach visant à atteindre les communautés les plus difficile à accéder avec des vaccins et d'autres médicaments dans le cadre de l'initiative appelée Nouvelle Génération de la Chaîne d'Approvisionnement, ou NGCA. Ces vols de démonstration de drones mettent en évidence l'effort continue d'innovation pour améliorer la santé, au milieu de la récente déclaration d'urgence de santé publique de l'Organisation mondiale de la santé en raison d'une épidémie d'Ebola.

Aujourd'hui, les drones ont transporté des vaccins, les intrants spécifiques et des médicaments essentiels à Widjifake, un village de 6500 habitants qui est difficile à atteindre dans la parte sud-ouest de la province de l'Equateur. Les drones ont effectué quatre vols aller-retour de 80 km en une journée. Chaque vol de drone à destination du centre de santé de Widjifake a livré des vaccins dans les bonnes conditions de température en environ 20 minutes, dans un trajet qui prend généralement trois heures de route. Cet accomplissement d'aujourd'hui vient compléter les 21 vols, soit ~2,000km parcourus au cours de ces dernières semaines.

Les drones de Swoop Aero disposent d'une capacité de décollage et d'atterrissage verticaux, leur permettant d'atterrir dans une structure sanitaire pour collecter des commandes de médicaments, des rapports logistiques, les formulaires SNIS, les rapports épidémiologiques, des échantillons de laboratoire, et les ramener à la Division Provinciale de la Santé de l'Equateur. Le site de Mbandaka est le premier site de décollage (drone port) approuvé par l'autorité d'aviation civile en RDC.

« Pour relever le défi lié à l'accessibilité dans les zones à accès difficile de la Province de l'Equateur, l'utilisation des drones vient appuyer le PEV dans l'acheminement des intrants dans les zones de santé pour que la population puisse en bénéficier notamment, les mères, les enfants et les nourrissons. Le Ministère de la Santé salue cette initiative pour rapprocher les soins de santé essentiels à la population dans le but d'améliorer la couverture sanitaire universelle jusqu'au dernier kilomètre », a déclaré Dr Yuma Ramazani, Secrétaire Général à la Santé de la RDC.

Les drones représentent une approche supplémentaire pour atteindre le dernier kilomètre: combler l'écart entre les populations difficiles à accéder et les produits de santé vitaux dont elles ont besoin. Ces vols donneront au gouvernement une idée plus précise de la manière dont les drones pourraient être intégrés au système de santé existant. Les coûts et les avantages par rapport aux systèmes de livraison traditionnels seront détaillés, ainsi que les implications nécessaires pour rendre ce mode de transport opérationnel.

« Les rivières, les forêts et les conditions difficiles des routes peuvent être les premiers obstacles à l'accès aux services de santé de base. Si les personnes surmontent ces obstacles géographiques, elles peuvent en trouver un autre: un centre de santé sans vaccins ni médicaments essentiels. En partenariat avec le ministère de la Santé, VillageReach tente de surmonter ces obstacles, en donnant la priorité à l'accessibilité et à la qualité des services de santé de base pour les personnes vivant dans des villages reculés du pays. Nous pensons que les drones ont un potentiel important pour améliorer la chaîne d'approvisionnement et garantiront l'accès aux soins de santé pour les populations difficiles à atteindre », a déclaré Emily Bancroft, DG de VillageReach.

« Le taux de couverture vaccinale est extrêmement faible en RDC et le ministère de la Santé a déclaré une urgence sanitaire pour l'améliorer. En même temps, la RDC connaît une série d'épidémies mortelles sans précédent, qui sont souvent de symptômes d'une faible couverture, défaillance de systèmes de santé, d'un manque d'infrastructures et de problèmes de santé plus vastes dans le pays », a déclaré le Dr Seth Berkley, PDG de Gavi, l'Alliance du Vaccin. « Les drones ont le potentiel d'aider à atteindre les populations les plus difficiles à accéder et de faire en sorte que les enfants en RDC soient protégés contre les maladies évitables par la vaccination. Intégrées dans un programme de vaccination systématique solide et durable, ces innovations peuvent aider à lutter contre les flambées épidémiques que connaît actuellement le pays », a-t-il ajouté.

C'est dans ce cadre que VillageReach a fait appel à l'expertise de Swoop Aero pour démontrer comment les drones pourraient surmonter certains défis géographiques de la province, notamment la traversée du fleuve Congo et de ses affluents.

« Nous sommes fiers de faire partie de cette innovation qui change la donne en RDC après notre collaboration fructueuse avec le ministère de la Santé et l'Unicef à Vanuatu. Notre équipe réunit les connaissances et l'expertise nécessaires pour pouvoir exploiter une solution de transport aérien sûre, fiable et rentable utilisant des drones. Nous sommes ravis de pouvoir démontrer notre expertise au ministère de la Santé de la RDC et de partager notre vision d'un accès équitable aux soins de santé », a déclaré Eric Peck, PDG de Swoop Aero.

Sur base des vols de démonstration, VillageReach et ses partenaires voient le potentiel d'améliorer l'accès aux vaccins et autres produits de santé, améliorer l'équité pour les personnes les moins desservies par le système existant. L'étape suivante consiste à obtenir un financement durable pour envisager l'implémentation de l'utilisation des drones dans le transport de routine des vaccins, médicaments et autres produits de santé dans les milieux d'accessibilité difficile dans la province de l'Équateur et ailleurs.

VillageReach est une organisation sans but lucratif qui travaille avec les gouvernements afin de résoudre les difficultés liées aux prestations sanitaires dans les milieux à faibles ressources. Nos programmes permettent un meilleur accès à des soins de santé de qualité au dernier kilomètre ou au point de prestation des soins de santé. Nous développons et mettons en œuvre de nouveaux concepts et approches pour assurer la disponibilité des vaccins et des médicaments, renforcer les capacités des personnels de la santé et leur fournir les données nécessaires pour l'amélioration de la qualité des soins de santé. Notre travail améliore la vie de plus de 30 millions de personnes en Afrique subsaharienne.

Swoop Aero est une entreprise privée qui introduit le transport aérien autonome dans la vie quotidienne en révolutionnant l'accès aux soins de santé pour tous, partout dans le monde. Fondé par Eric Peck, ancien pilote de la Force aérienne, et Josh Tepper, ingénieur en mécatronique, en 2017; Swoop Aero fait partie d'une poignée d'équipes dans le monde possédant les connaissances nécessaires pour construire et exploiter un réseau de transport aérien utilisant des drones. Leur équipe opérationnelle comprend d'anciens pilotes de l'armée de l'air, des pilotes commerciaux actuels et des ingénieurs de premier plan, ce qui signifie qu'ils sont idéalement mieux placés pour soutenir les communautés dans le besoin dans des endroits autrefois difficiles d'accéder, tels qu'en RDC.

Gavi, l'Alliance du Vaccin est une organisation internationale qui a été créée pour améliorer l'accès aux nouveaux vaccins et sous-utilisés pour les enfants des pays les plus pauvres du monde. Basée à Genève, en Suisse, Gavi est l'Alliance pour la vaccination, qui regroupe les secteurs public et privé dans l'objectif commun de créer un accès égal aux vaccins pour les enfants, où qu'ils vivent. Gavi est soutenu par les gouvernements donateurs, la Commission européenne, Alwaleed Philanthropies, le Fonds de l'OPEP pour le développement international (OFID), la Fondation Bill & Melinda Gates et Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ainsi que des partenaires privés et commerciaux.

Contacts:

Teresa Guillien (USA), +1-206-422-3848, teresa@resource-media.org

Freddy Nkosi (DRC), +243-82-47-90-846, freddy.nkosi@villagereach.org

Source: VillageReach