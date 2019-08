Burkina Faso: Lyon - Bertrand Traoré ne veut pas partir

Il est annoncé sur le départ et plusieurs médias français indiquent que l'Olympique Lyonnais lui laisse la porte grande ouverte. Mais Bretrand Traoré ne compte pas quitter les Gones, du moins pas cet été.

Interrogé sur son avenir par Le Progrès, l'ailier burkinabé se voit encore chez les Lyonnais.

« Non, je suis là et bien là. J'ai fait la préparation avec l'OL, je m'entraîne, et si Dieu veut, je vais jouer contre Monaco (ce vendredi, 20h45) », a-t-il lâché.

« Il y a deux ans quand je suis venu ici, je cherchais la stabilité, car j'avais beaucoup bougé au début de ma carrière même si je suis encore jeune. Je changeais pratiquement de club chaque année, je partais en prêt un an, je revenais.

Ici, on me fait confiance et on joue les premiers rôles. Je suis à 100% à l'OL, je vais rester, et tout faire pour progresser avec ce groupe », a ajouté Bertrand Traoré, dont la saison 2018-2019 n'a pas été très flamboyant.