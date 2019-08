Mauritanie: Mohamed Salem Ould Merzoug, le nouveau Sherpa de la Sécurité

La nouvelle équipe gouvernementale sous la houlette du Premier ministre M. Sidiya a été communiquée jeudi soir. Elle comprend 25 membres dont cinq femmes. Cinq ministres figuraient dans le précédent gouvernement et vingt nouveaux membres font leur entrée dans l'attelage gouvernemental.

Parmi les hommes de confiance du Président Ould Cheikh GHAZOUANI, Dr. Mohamed Salem Ould Merzoug, réputé pour beaucoup d'observateurs comme un brillant technocrate, rigoureux et pondéré. L'ancien haut fonctionnaire hérite du fauteuil de Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Mohamed Salem MERZOUG a dirigé le Haut-commissariat de l'OMVS (siège de l'institution basé à Dakar, Sénégal) et ancien Conseiller Diplomatique du Président Aziz.

Conseiller Politique de Ghazouani pendant la dernière campagne présidentielle, beaucoup voient en Merzoug un homme d'État compétent, courtois, consensuel, doté d'une expérience et expertise dans la gestion des dossiers de l'État.

Son tempérament équilibriste et conciliant forgé dans le moule des commis select de la République, est un gage solide dans la prise en compte de ce que doit être et devra être les années prochaines l'écosystème sécuritaire en Mauritanie dans un cadre global concerté avec ses pays voisins.

Défis de gouvernance et de cohésion sociale

Un autre défi sur la table du nouveau ministre Mohamed Salem Ould MERZOUG est celui de la gestion des enjeux de la Décentralisation, qui nécessite d'être ripolinée dans ses compartiments en collaboration avec les acteurs et les législateurs de la puissance locale et non étatique. Le tout nouveau " sécurocrate" Salem Ould Merzoug est appelé à jouer un rôle important dans le dispositif de Ghazouani.

C'est tout le sens et l'explication d'être aux commandes de ce département stratégique. La bonne gouvernance, la sécurité des biens et des personnes et la cohésion sociale sont les trois principaux leviers sur lesquels devra s'adosser le Sherpa de la Sécurité et de la Décentralisation.

Dans cet attelage gouvernemental, on peut y noter la présence de beaucoup de technocrates chevronnés, dont la mission est de parvenir à réaliser la vision du Chef de l'État mauritanien.

Le Président Ghazouani et son équipe devront rapidement s'atteler à résoudre les problèmes liés aux questions de frictions sociales et engager les grandes réformes économiques afin de bâtir une Mauritanie plus moderne et apaisée.