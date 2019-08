Congo-Brazzaville: Une application pour financer de nouvelles cantines scolaires

Au Congo-Brazzaville, le Programme alimentaire mondial (PAM) et le ministère de l'Enseignement général ont lancé jeudi 8 août, l'application mobile « Share the meal » destinée à la collecte de fonds devant permettre de financer les cantines scolaires. L'objectif est d'augmenter le nombre de bénéficiaires de ces cantines qui est aujourd'hui de 73.000 élèves, essentiellement du primaire, répartis dans sept des douze départements du pays.

Crina Lali Miet est enseignante actuellement en vacances. Installée dans le salon de sa maison du quartier Plateau des 15 ans, elle vient de télécharger l'application « Share the meal » sur son téléphone.

« J'ai téléchargé facilement cette application qui permet aux parents de contribuer à la cantine scolaire des enfants », nous explique t-elle.

L'application « Share the meal » est une initiative qui vise à lever des fonds -au moins 300.000 dollars- au profit des cantines scolaires via une application mobile et des transferts d'argent par téléphone.

« L'idéal avec cette application est de récolter des fonds pour faire la couverture totale en cantines scolaires déjà dans les écoles primaires, puis de voir comment les étendre au niveau du secondaire », nous précise Rock Bredin Bissala-Nkounkou, directeur de l'Alimentation scolaire au ministère de l'Enseignement.

Encourager la consommation de produits locaux

Le PAM et le gouvernement congolais veulent également, à travers cette application encourager les petits producteurs locaux. Il sera désormais question de mettre l'accent sur les repas composés de produits locaux et sur l'implication des communautés locales dans la gestion des cantines scolaires.

« On imagine dans ces écoles préparer des menus comme le bouillon de poisson fumé avec la chikwange (manioc, ndlr), plutôt que des (repas) scolaires où on avait le riz qui venait de l'extérieur et qui ne fait pas forcément partie des habitudes alimentaires ici », commente pour sa part Jean-Martin Bauer, représentant du PAM au Congo.

Les cantines scolaires ont été lancées en 2001 au Congo.