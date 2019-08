Burkina Faso: Renforcement de l'axe Conakry-Ouagadougou - Le président du Faso distingué

Le chef de l'Etat a reçu cette distinction, la plus haute du pays, pour « sa contribution de qualité au renforcement des relations d'amitié et de coopération » entre la Guinée et le Burkina Faso.

Roch Marc Christian Kaboré a traduit sa reconnaissance et celle du peuple burkinabè pour cette distinction qui témoigne également de la solidarité entre les deux Etats. « A travers moi, c'est un honneur que vous faites au peuple Burkinabè tout entier », a-t-il souligné.

En effet, la présence d'Alpha Condé à Bamako, le 6 février 2017 lors de la création de la Force conjointe du G5 Sahel, le 17 août 2017 à Ouagadougou après l'attentat terroriste contre le café Aziz Istanbul, le 19 août 2017 encore lors de l'hommage national à Salifou Diallo, entre autres, exprime cette marque de solidarité et de fraternité.

La coopération entre la Guinée et le Burkina Faso a permis d'enregistrer d'importantes avancées parmi lesquelles, la tenue de deux sessions effectives de la grande Commission mixte de coopération.

Elles ont contribué à consolider les liens « avec la signature d'une dizaine daccords dans les domaines de la culture, du transport, de la défense, de la sécurité, de la santé, de l'éducation, de la jeunesse, de la lutte contre le trafic des enfants, de la libre circulation des personnes et des biens, de la formation et de la coopération scientifique et technique », a précisé Roch Marc Christian Kaboré.

Il a donc invité les hommes d'affaires des deux pays, à exploiter les opportunités existantes pour renforcer les échanges économiques entre la République de Guinée et le Burkina Faso.