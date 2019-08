Ile Maurice: Metro à Quatre-Bornes - Le maire promet des parkings

L'incompréhension et l'incertitude se lisent sur les visages des commerçants de la route St-Jean à Quatre-Bornes. Ils craignent qu'il n'y ait plus d'aires de stationnement pour leurs commerces, alors que d'autres ont peur pour leur emploi au marché. La marche pacifique du 24 mars, qui avait rassemblé une centaine de personnes pour avoir des explications sur le projet du Metro Express, n'aurait pas servi à grand-chose car, cinq mois après, les Quatrebornais sont toujours dans le flou.

Depuis le début des travaux en mars, la phase II du Metro Express, qui reliera Quatre-Bornes à Curepipe, est sujette à des incompréhensions et des froncements de sourcils de la part des commerçants et des habitants de la région. Il est prévu que la ligne de métro passe au centre de la route St-Jean, avec une voie de chaque côté pour les automobilistes. Les aires de stationnement tout le long de la route devront être rasées afin d'élargir les deux côtés de la route et ainsi construire les deux voies pour les conducteurs.

«Nous sommes dans le flou», reconnaît un commerçant qui tient un magasin de meubles depuis plus de 20 ans. Il avoue ne pas savoir comment le projet se concrétisera. Comme lui, plusieurs propriétaires de magasins que nous avons rencontrés disent la même chose. Inquiets pour leur commerce, ils déplorent tous le manque de communication du gouvernement et de la mairie.

Marché et place des taxis pas rasés

Où leurs clients vont-ils garer leur véhicule ? Ne vont-ils pas perdre leur clientèle ? De plus, des rumeurs selon lesquelles le marché et la place de stationnement des taxis seront rasés sont ravivées. Cela inquiète les marchands et les conducteurs, surtout que la possibilité que le marché de Quatre-Bornes soit démoli pour construire l'Urban Terminal du Metro Express avait déjà été évoquée en février par Soolekha Jeepaul-Raddhoa, ancienne maire de la ville des fleurs.

Fraîchement élu, le maire de Quatre-Bornes, Nagen Mootoosamy, a tenu à éclaircir les différentes incompréhensions au sujet du trajet du Metro Express sur la route St-Jean. Rencontré à son bureau, il explique que ni le marché et encore moins la place taxis ne seront rasés. «Quand le tram arrivera près du marché, nous avons décidé qu'il tournera et passera dans la cour de la municipalité. Il dépassera la gare pour continuer sa route sur la promenade Bruneau.»

S'agissant des aires de stationnement, le maire ajoute que les commerçants n'ont aucune inquiétude à avoir. Il affirme que la route St-Jean sera bel et bien élargie mais que des parkings gratuits sont aussi prévus. «Nous avons repéré quatre à cinq sites pour en faire des parkings gratuits. Les clients pourront s'y garer pour aller faire leur shopping. Ceux qui veulent quitter leur véhicule pour prendre le tram pourront aussi se garer sur ces parkings.»

Brochures et écran géant

Selon Nagen Mootoosamy, le métro n'affectera en aucune façon les commerces car il travaille pour trouver des solutions avec le gouvernement afin d'éviter des problèmes. Il ajoute avoir tiré des leçons et s'inspirer de tout ce qui s'est passé à Beau-Bassin et Rose-Hill pour prendre des décisions pour «sa ville».

«Je n'ai aucune intention de tir bousé manzé dan labous dimounn ou de soutenir des décisions néfastes pour la ville.» Afin qu'il n'y ait plus d'incompréhension, le maire déclare avoir commencé à faire distribuer des brochures pour expliquer le tracé du métro.

De plus, il indique qu'un écran géant, une projection du plan du site et des posters pour informer le public sont prévus très prochainement.