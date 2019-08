Ile Maurice: Blanchiment d'argent allégué - Un responsable d'une écurie bientôt interrogé

Joli coup de filet de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) dans la soirée du jeudi 8 août avec la saisie de la Harley Davidson et de la KTM Motorcross d'un individu déjà condamné pour trafic de drogue. Ce dernier intéressait l'ICAC, qui avait déposé depuis le 25 juillet une demande à la Cour suprême pour saisir les biens de l'ex-trafiquant et ceux de son partenaire.

Ce n'est que le 8 août que la commission anticorruption a reçu l'ordre de la cour pour procéder à cette saisie. L'ex-trafiquant a été interpellé dans la soirée de jeudi, alors que son partenaire d'affaires s'est présenté à l'ICAC dans la même soirée.

Les limiers de l'ICAC ont fait une descente, hier, au Champ-de-Mars, dans une écurie concernant des chevaux mis sous saisie. Des membres du personnel du Mauritius Turf Club (MTC) ont été interrogés. D'autres chevaux sont aussi concernés. Une descente est prévue bientôt et l'interrogatoire des responsables de l'écurie ne saurait tarder. L'ordre de saisie porte aussi sur deux terrains à Roches-Noires et à Rivière-Noire ainsi que deux bolides - une BMW 320i et une Mercedes AG Cabriolet.

Par ailleurs, dans le cas de l'ex-trafiquant interpellé dans la soirée de jeudi, l'ordre de saisie porte sur deux portions de terrains à Morcellement Les Rouleaux, Chamarel, ainsi qu'un cheval dont son épouse détient 40 % des actions. L'enquête révèle également que le mari déclarait ses revenus mensuels à travers une compagnie de centre d'appels à Ébène, dont il est l'actionnaire majoritaire et le directeur n'étant autre que son partenaire d'affaires.

L'ICAC soupçonne que l'ex trafiquant utilise sa compagnie pour blanchir l'argent provenant de la vente de drogue. D'autre part, l'ICAC recherche un yacht d'une valeur de Rs 5,6 millions, dont les deux partenaires seraient propriétaires.

L'ICAC a reçu, le 5 août, de la cour les ordres de saisie suivants, tous liés au blanchiment d'argent ayant trait au trafic de drogue : une Mercedes modèle GLA 180 appartenant à Ricardo Agathe, sous le prête-nom Marie Stéphanie Agnès Langue ; les bijoux de Christina Agathe, épouse de Ricardo Agathe ; un yacht nommé «Vent de l'Est» appartenant à un prête-nom de Curly Chawrimootoo, qui purge une peine en prison pour une affaire de drogue ; et l'appartement Jet's Villa de Tony Riacca, soupçonné de blanchir l'argent de Peroumal Veeren.