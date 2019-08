Ile Maurice: Récompenses - Ces citoyens courage

Ils sont entrepreneurs, agent de sécurité, tôlier ou collégien, entre autres. Akshay Mangal, Kalianee Nunkoo-Soobarah, Ruben Manikon, Gerard Maingard, Jeremy Guillaume, Aymric Le Bon, Sooraj Laljee, Nizam Moodeen Nasroollah, Lulith Kumar Heera et Girish Seewoosungkur ont été récompensés par la police pour leur acte de bravoure ou service rendu à la communauté, le jeudi 1er août. Ils ont chacun reçu un prix du Premier ministre, Pravind Jugnauth, aux Casernes centrales. Nous avons rencontré quatre d'entre eux, qui nous ont raconté leur histoire.

Kalianee Nunkoo-Soobarah coince un récidiviste

Novembre 2018. Kalianee NunkooSoobarah, une Occupational Therapist de 30 ans qui travaille avec des enfants handicapés, se trouve dans sa voiture lorsqu'elle aperçoit un individu suspect. Celui-ci était dans un temple situé dans sa localité, à Pamplemousses. Elle arrête alors son véhicule et l'aborde.

«Il a été un peu paniqué et pris au dépourvu. J'ai vu qu'il prenait de l'argent dans la boîte à dons, raconte Kalianee Nunkoo-Soobarah. J'ai fermé la porte et j'ai appelé le jardinier. J'ai couru jusqu'au poste de police qui se trouve à quelques pas pour avertir les policiers, avant de retourner aider le jardinier à maîtriser le voleur en attendant l'arrivée de la police.» Tâche risquée, puisque l'individu était violent et avait dans son sac des armes.

La police est arrivée peu après pour embarquer le suspect, qui est en fait un récidiviste recherché depuis longtemps. Kalianee Nunkoo-Soobarah, qui est très impliquée dans le social, explique qu'elle a elle-même été victime de vol à plusieurs reprises. Notamment dans son centre pour les handicapés où des équipements ont été emportés. En tout cas, la trentenaire ne se doutait pas une seconde qu'elle serait récompensée pour cette bonne action citoyenne.

Sooraj Laljee confisque les clés d'un conducteur ivre

Il a cru à une plaisanterie lorsque les Casernes centrales l'ont contacté pour lui annoncer que son acte a été apprécié. Et qu'il recevra un prix en conséquence. Sooraj Lajee, un chauffeur de 38 ans travaillant à son compte, a, en fait, intercepté en juillet, à Bassin, Quatre-Bornes, un individu ivre et n'a pas hésité à lui confisquer les clés de sa voiture et à avertir la police.

Pour Sooraj Laljee, «c'est le devoir de tout citoyen d'empêcher un individu ivre de prendre la route afin de lui éviter de graves conséquences et qu'il regrettera plus tard». Très présent sur les réseaux sociaux, l'habitant de Phœnix a même créé une page Facebook pour sensibiliser le public à ce sujet. Des vidéos et photos d'accidents à travers l'île y sont souvent postées.

C'est sans doute le fait d'être constamment sur la route et d'avoir été témoin de plusieurs accidents qui motive le trentenaire à attirer l'attention du public sur la sécurité routière. Puis, dit-il, il a aussi un bon réseau de contacts et est bien informé de ce qui se passe sur nos routes. Par ailleurs, «j'aide les victimes, j'appelle la police et le SAMU lorsque je vois un accident», confie Sooraj Laljee.

Aymric Le Bon, 16 ans, aide à démanteler un gang de voleurs

Il rentrait de l'école lorsqu'il a entendu une femme crier. Aymric Le Bon, un collégien de 16 ans, s'est alors approché de la scène. Il a vu trois individus dans une voiture et l'un d'eux est descendu en tenant deux sacs. «Je pensais que cet homme rentrait chez lui mais, en fait, il avait volé les sacs de la dame. J'ai essayé d'intervenir. Le voleur a été surpris et est vite remonté dans la voiture. J'ai pris mon téléphone pour relever la plaque d'immatriculation du véhicule. Lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai donné toutes les informations à mon papa qui a appelé la police», relate l'habitant de Curepipe, que nous avons rencontré en présence de son père. Une patrouille a permis de retrouver la voiture recherchée le même jour. Et pas des moindres, la police a mis la main sur un gang de voleurs qui sévissait depuis quelque temps dans la région.

Nizam Moodeen Nasroollah félicité pour sa lutte contre la drogue

Il se dit très honoré que son travail a été reconnu. Nizam Moodeen Nasroollah, un commerçant de 57 ans, mène à son échelle un combat contre la drogue. «Les policiers du poste de police de Vallée-Pitot m'ont appelé pour me dire que le commissaire de police apprécie le travail que je fais dans la région», relate ce travailleur social. D'ajouter qu'il a été «très touché» par ce geste.