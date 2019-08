Sénégal: Décentralisation - Une ONG veut encourager les "bonnes pratiques et "innovations"

Fatick — L'ONG Enda Ecopop compte décerner des bourses de recherche et des trophées en bronze dans le cadre de la deuxième édition du Prix d'excellence du leadership local, pour encourager les "bonnes pratiques" et "innovations" sur la décentralisation, a annoncé vendredi, le responsable du pôle renforcement des capacités, Abdoulaye Cissé.

"Organisé sous l'encrage du ministère des Collectivités territoriales, les participants doctorants et chercheurs qui seront primés grâce leurs projets de recherche et leurs articles recevront des bourses de recherche d'un montant de près de 3 millions de francs CFA", a-t-il dit.

M. Cissé s'exprimait à l'issue d'une séance d'information et de travail tenue avec l'adjoint au gouverneur de la région de Fatick chargé du développement, Sémou Diouf.

Pour les candidats journalistes-communicants qui proposeront des articles de presse et des documentaires TV sur ces bonnes pratiques et innovations de la décentralisation, de même que les collectivités territoriales qui prendront part, des trophées en bronze seront remis aux lauréats avec certainement un appui de partenaires techniques et financiers parrains évoluant dans la décentralisation", a-t-il ajouté.

Il a indiqué que la date limite de dépôt des candidatures est fixé au13 septembre prochain, suivi d'une évaluation des fiches par le comité scientifique prévue du 16 au 18 septembre 2O19.

"Quant au gala de remise des prix aux lauréats de cette deuxième édition, il se tiendra le 5 décembre prochain au Grand Théâtre", a-t-il fait savoir.

L'organisation de ce prix est partie du constat que "les gens ne parlaient que des problèmes de la décentralisation mais jamais des bonnes pratiques et innovations enregistrées dans ce domaine par des collectivités territoriales", a-t-il expliqué.

"Il se trouve aussi que nos acteurs des collectivités territoriales n'ont pas l'habitude de documenter leurs bonnes pratiques, les innovations et de les faire connaître du grand public pour que d'autres s'en inspirent et les transforment en actes concrets dans leurs collectivités locales", a déploré M.Cissé.

Donc, a-t-il fait valoir, son organisation compte à travers ce prix, "distinguer et primer les champions promoteurs de changements en matière de gouvernance locale participative et partager les meilleures pratiques et innovations sur les processus de gouvernance de participation et d'engagement citoyen".

La deuxième édition du Prix d'excellence du leadership local est organisé en partenariat avec l'Union des associations d'élus locaux et le Programme national de développement local (PNDL).