Madagascar: CAF - Ligue des champions - Fosa Juniors FC prêt à en découdre

Fosa Juniors a le moral au beau fixe.

Fosa Juniors FC contre Pamplemousse SC cet après-midi pour leur match aller des tours préliminaires de la ligue des champions de la CAF. Les techniciens de l'équipe malgache pronostiquent sur une victoire de deux buts à zéro.

Le coup d'envoi sera ce jour à 14h30 au stade Rabemananjara, Mahajanga. Le Fosa Juniors est fin prêt à accueillir son adversaire, le champion de Maurice, dans son jardin à l'occasion de sa première participation en tour préliminaire de la ligue des champions d'Afrique.

Depuis cette semaine, les protégés de Titi Rasoanaivo, le nouveau coach de l'équipe de Boeny, s'entraînaient pour mieux attaquer la compétition, d'une importance capitale pour le club.

Pour lui, la victoire est indiscutable et il faut éviter de ne pas encaisser du but par l'adversaire. C'est la raison pour laquelle il a fait appel à quatre joueurs pour renforcer son équipe. Il s'agit d'Eliot du FC Zanakala de Haute-Matsiatra et Nina de l'As Adema Analamanga.

Le coach a annoncé encore une fois l'arrivée de deux joueurs de FC Ilakaka, notamment Orlando et Ludovic. Bila d'Elgeco Plus, aurait pu faire partie de l'equipe, mais il a subi une blessure et ne pouvait pas donner son coup de pouce. « Je connais très bien cette équipe mauricienne, puisque on a joué ensemble à l'époque. On en veut cette victoire après la défaite des Barea sur le territoire mauricien lors des JIOI. On a bien choisi les joueurs pour accomplir ce défi »,a-t-il annoncé hier, lors la conférence de presse d'avant match.

Rappelons que l'équipe championne de Madagascar s'est imposée face à la CNaPS Sports par 2 buts à 1, en match de préparation. La bande à Baggio habituée à arracher la victoire sur leur fief à Mahajanga part favorite.

Trois Malgaches. Quant au Pamplemousses SC de Maurice, la délégation a débarqué ce jeudi à Mahajanga. L'équipe a entamé son premier entraînement hier ,sur la pelouse du Stade Rabemananjara.

Trois Malgaches font partie de l'équipe à savoir Hollas Ramanantsoany, Boanahery Sahindou et Jean Fabrini Razah. Il y en a un quatrième joueur mais ce dernier n'a pas eu son visa.

En plus, il y a un joueur nigérien en la personne de Sunday Gabriel au sein de l'équipe championne de Maurice. La star mauricienne Jean Louis Kevin qui a fait la fierté de son pays lors des Jeux des Iles de l'Océan Indien sera présent.

Pour l'entraîneur Francois Tony, il a précisé que Fosa Juniors est une bonne équipe tant technique que tactique. En revanche, ils sont là, non pas pour faire des vacances mais chercher des buts. « Le terrain et la forte chaleur nous conviennent, car nos joueurs sont encore jeunes et pourraient s'adapter facilement » a-t-il ajouté. Entre autres, quatre arbitres angolais ont été désignés par la Confédération africaine de football (CAF), pour officier ce match.