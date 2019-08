Angola: Accord entre l'Unesco et l'Association de communicateurs angolaise

Luanda — Un accord de coopération sera signé lundi prochain, à Luanda, entre l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, Science et Culture (Unesco) et l'Association de Communicateurs Angolaise (Acan), dans le domaine de l'information et d'échange d'expérience.

Selon un communiqué parvenu vendredi à l'Angop, l'objectif du protocole est de faciliter l'Acan à accéder à la documentation et à l'information sur l'Unesco et quelques Organisations non gouvernementales internationales liées à l'éducation et aux partenaires de cette organisation onusienne.

Le protocole permettra également à l'Acan de participer à des réunions, colloques et séminaires sous-régionaux, interrégionaux dans les domaines sous l'égide de l'Unesco.

Promouvoir l'échange entre l'Acan et les institutions, organisations et partenaires de l'Unesco, est aussi l'objectif de cet accord de coopération, précise le communiqué.