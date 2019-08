Madagascar: TerraBio - Un nouveau mode de consommation

La société Guanomad se lance dans le système d'intégration verticale. Ainsi, dans le cadre de la 21e édition de la Foire Internationale de l'Economie Rurale de Madagascar (FIERMADA), elle promeut une nouvelle marque de produits agricoles biologiques dénommée Terrabio.

« Nous l'avons créé suite à une demande incessante de la population de ce genre de produits tout en développant des chaînes de valeur », a expliqué Erick Rajaonary, le PDG de Guanomad lors d'une conférence de presse sur le lancement officiel de cette marque « Terrabio » hier à son stand à la FIERMADA. Ainsi, « nous allons mettre en place un système d'agriculture contractuelle avec les groupements de paysans désirant se lancer dans l'agriculture biologique. Ils utilisent déjà les engrais biologiques produits par Guanomad. Nous leur fournirons tous les intrants nécessaires en leur prodiguant une formation sur les techniques de production plus performantes. Ensuite, un cahier de charges sera mis à leur disposition afin d'assurer le contrôle et le suivi en matière de respect des normes bio », a-t-il poursuivi.

Abordables. Et ce n'est pas tout ! « Guanomad assurera le débouché des produits agricoles, notamment les fruits et légumes de ces paysans au moment de la récolte. En effet, nous allons les acheter en vue d'approvisionner entre autres, les grandes surfaces ou les hôteliers et les restaurateurs, voire les particuliers », d'après toujours ses explications. Notons que de nombreux paysans utilisent les engrais biologiques de Guanomad dans tout Madagascar à travers ses agences et ses plus de 200 distributeurs. « Notre objectif est de sensibiliser la population à adopter un nouveau mode de consommation à travers cette marque TerraBio. En fait, les Malgaches devront maintenant consommer des produits bio pour leur bien-être. Et les fruits et légumes portant l'enseigne Terrabio, sont abordables à toutes les bourses », a fait savoir Domoina Rajaonary, Administrateur de TerraBio. Une séance de dégustation de jus de fruits bio, s'est tenue dans le cadre de cet événement.

Certification Ecocert. Et à part les paysans qui vont mettre en pratique l'agriculture contractuelle avec Guanomad, le PDG de cette entreprise a également annoncé qu'il va soutenir les jeunes qui veulent se lancer dans des projets d'agri-business ,visant à fournir des fruits et légumes bio. « Nous nous chargerons de financer l'acquisition de la certification Ecocert étant donné que ce n'est pas à la portée des paysans et des jeunes startuppers. En fait, notre leitmotiv est de contribuer au développement économique de Madagascar, en boostant le développement rural », a conclu Erick Rajaonary.