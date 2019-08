Angola: Actualisation du programme scolaire des Instituts Agronomiques

Luanda — Un projet de révision et actualisation du programme scolaire des Instituts Moyens Agronomiques, visant à concevoir, produire et mettre en oeuvre de nouveaux programmes scolaires dans tous les sous systèmes d'enseignement non supérieur, a été lancé vendredi, depuis Luanda, par le ministère angolais de l'Education.

Remplacer, graduellement, les programmes scolaires actuels, à compter de l'année 2022, jusqu'à leur substitution complète en 2025, et créer des conditions de régulation du temps de durée des manuels, font également partie des objectifs dudit projet.

Selon le secrétaire d'Etat à l'Education préscolaire et enseignement général, Pacheco Francisco, cette révision donnera lieu à un enseignement de qualité, prônant l'efficacité externe du sous système d'enseignement secondaire technico-professionnel.

Assurer la sécurité et l'autosuffisance alimentaire constitue l'un des grands objectifs des politiques et des stratégies des secteurs de l'éducation et de l'agriculture, dans la recherche de la dynamisation d'investigation agronomique et dans la capacitation des cadres du secteur.

L'Angola contrôle dix Instituts Moyens Agronomiques et cinq Ecoles Techniques de Base Agronomiques.