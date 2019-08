Afrique: Eliminatoires CAN 2021 - Le calendrier complet du Congo

Placés dans le groupe I des éliminatoires, les Diables rouges débuteront leur campagne à Dakar face aux finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des nations pour la clôturer aussi à l'extérieur, cette fois-ci à Bissau.

Plus d'une cinquantaine de sélections sont en lice pour vingt- quatre places qualificatives à la 33e Coupe d'Afrique des nations qui se disputera en 2021 au Cameroun. Ces places vont être très chères à négocier. Le parcours de Madagascar à la dernière CAN a donné des idées à d'autres sélections qui vont aussi donner le meilleur d'elles-mêmes pour marquer l'histoire des éliminatoires et de la compétition. Après le tirage au sort des groupes, le Congo (vainqueur en 1972) et candidat à sa septième qualification connait déjà les dates de ses différentes rencontres et la chronologie des adversaires à affronter. Les Congolais vont d'abord se déplacer à Dakar entre le 11 novembre pour y affronter les Lions de la Teranga.

Les deux sélections ont partagé le même groupe lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2006. Les Diables rouges avaient courbé l'échine 0-2 à Dakar avant de faire jeu égal de 0-0 au stade Alphonse-Massamba-Débat. Le Sénegal, à l'époque quart finaliste de la Coupe du monde 2002, n'avait pas réussi à se qualifier pour l'Allemagne. Les temps ont pensé et l'arrivée d'Aliou Cissé, ancien capitaine de l'époque sur le banc de touche, a métamorphosé cette équipe. En un laps de temps, cette équipe a disputé sa première finale après celle de 2002 puis elle a été éliminée de la phase de poules de la Coupe du monde à la différence des cartons jaunes. Les Lions de la Teranga blessés après la nouvelle défaite en finale ne feront pas de cadeau aux Diables rouges.

Après le Sénégal, les Diables rouges disputeront le 19 novembre leur deuxième match à domicile contre la Guinée Bissau. Le Congo et la Guinée Bissau se sont rencontrés pour la dernière fois le 25 mars 2018 à Paris. Le Congo l'avait emporté 2-0. C'était alors la première victoire de Sébastien Migné avec les Diables rouges. C'est d'ailleurs après ce match que l'ancien sélectionneur du Congo avait démissionné. En dehors de ce match amical, les statistiques des dernières rencontres plaident en faveur des Diables rouges.

Lors des éliminatoires de la CAN 2017, les Diables rouges de Claude Le Roy avaient infligé une défaite de 4-2 à Bissau avant de confirmer le 4 septembre à Brazzaville 1-0 dans un match sans enjeu puisque les Bissau-Guinéens étaient déjà qualifiés pour la CAN. Cette rencontre marquera sans nul doute la première et dernière victoire de l'équipe fanion à Kintélé. Les Bissau- Guinéens ont beaucoup progressé. Ils ont participé à deux dernières phases finales de la CAN contre aucune pour les Congolais. Un détail qui rééquilibre les forces.

Le Congo bouclera la première phase des éliminatoires en recevant, le 31 août 2020, eSwantini, ex-av Swaziland. Les deux sélections se sont croisées en éliminatoires de la CAN 2012. Le Congo l'avait emporté à l'aller 3-1 avant de concéder un match nul 0-0 à l'extérieur. Le Congo débutera la phase retour le 8 septembre 2020 à l'extérieur face à cette même sélection d'eSwatini avant de recevoir le Sénégal entre le 5 et 13 octobre 2020. Les Diables rouges disputeront probablement leur match décisif entre le 9 et 17 novembre 2020 à Bissau.

Le parcours étant connu, les Diables rouges devraient mieux affûter leurs armes afin de relever le défi de la qualification. Signalons que seuls les deux premiers de ce groupe seront au Cameroun. Si le Sénégal pourrait mathématiquement être le potentiel candidat à la première place, qui l'accompagnera à la CAN ? Seule la sélection qui saura bien négocier les matches à domicile tout en espérant gratter un à trois points à l'extérieur sera l'heureuse élue. Les Diables rouges sont prévenus.