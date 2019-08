Algérie: -Zidane chez les Fennecs ? Belmadi donne son ok

Annoncé dans le viseur de la sélection algérienne, Luca Zidane aurait les faveurs du sélectionneur en poste. Djamel Belmadi aurait donné son feu vert aux dirigeants de la Fédération algérienne de football (FAF) pour engager des contacts officiels avec le fils de Zinédine Zidane, Luca.

Après sa victoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'Algérie va devoir gérer l'après-titre. Les Fennecs auréolés de leur CAN doivent maintenant faire avec la fin d'un cycle au sein de la sélection, qui devrait toucher particulièrement le poste de gardien de but. Raïs M'Bolhi et Azzedine Doukha devraient donc raccrocher les gants, obligeant Djamel Belmadi à trouver un successeur au poste de numéro 1.

Selon le quotidien arabophone Echorouk, Belmadi aurait fait part aux responsables de la FAF de son intérêt pour le portier de 21 ans, formé au Real Madrid et prêté actuellement Racing Santander. Le technicien de 43 ans voudrait l'avoir à sa disposition pour les prochains stages de la sélection algérienne. La même source affirme que la fédération algérienne compte entamer bientôt les procédures administratives afin que Luca Zidane puisse rejoindre les Fennecs le plus tôt possible. Le joueur lui serait favorable à l'idée de rejoindre la sélection algérienne, mais devrait encore rencontrer Belmadi.

Il faut dire que le jeune gardien est considéré comme très prometteur. S'il arrive à confirmer tout le bien qu'on lui prête, l'Algérie comme la France se l'arracheront. Et il n'est pas exclure que Luca choisisse la France, comme l'a fait son père. Belmadi pourrait donc le convoquer sous peu et le faire jouer quelques minutes pour ainsi le verrouiller.