Afrique: Afrobasket féminin - Une cérémonie d'ouverture riche en couleurs

Dakar — Un spectacle riche en couleurs et sons a marqué la cérémonie d'ouverture de l'Afrobasket féminin au palais des sports Dakar Arena de Diamniadio.

Devant le président de la République, Macky Sall, le rappeur Didier Awadi a présenté un spectacle très folklorique avec des jeux de lumières.

Les batteurs de tam-tam de la troupe du défunt tambour major Doudou Ndiaye Rose ont ouvert le bal. Pendant trois minutes, des percussionnistes avec leurs tam-tams ont rythmé ce nouveau temple du basketball sénégalais. Ils sont rejoints ensuite par un groupe de ballet africain.

Le chanteur Idrissa Diop, avec son morceau "Nobeel" a joué sa partition. Ce doyen de la musique sénégalaise a été ovationné par le public du Dakar Arena.

Le groupe "Safari" est monté sur la scène et sera suivi par le rappeur "DIP". Le jeune rappeur de Grand-Yoff a vu son tube entonné par le public.

Le spectacle a été clôturé par la chanson officielle "Viva Africa" écrite, produite et enregistré par le célèbre artiste Didier Awadi. Cette chanson qui parle de la diversité et de l'unité au sein du peuple africain, a été choisie par la Fédération Internationale de Basketball (FIBA) et la fédération sénégalaise de basketball (FSB) comme hymne officiel de la compétition.

Awadi s'est associé au très connu et populaire Idrissa Diop, ainsi qu'à six autres artistes - Clayton Hamilton, Korka Dieng, Pama Dieng, Fefsy, Sabel Dieng et Astar- pour transmettre ce message en anglais et en wolof, la langue la plus parlée au Sénégal, pour souligner l'importance de l'harmonie et de la cohésion.

Le président de la République, Macky est descendu de la tribune officielle pour lancer officiellement la 24è édition de l'Afrobasketball. Macky Sall s'est réjoui de la possibilité qu'il a offerte aux adeptes du basket et du continent.

L'Afrobasket a démarré samedi en début de matinée et prend fin le dimanche 18 août.