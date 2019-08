Cote d'Ivoire: Guillaume Soro, ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne organise une « Crush Party » à Paris pour du sponsoring de pré-campagne

Guillaume SORO, l'ancien maquisard rebelle et puissant faiseur de roi lors de la présidentielle de 2010 sort du bois. Comme théâtre de son opération de baryton politique, il s'est fait plaisir himself. Guillaume SORO a sorti le grand oral. Un fin harangueur des troupes. Le live sur les réseaux sociaux notamment YouTube a connu des pics à plus de mille visiteurs.

Le public réuni pour la circonstance a pu mobiliser une contribution financière de près de 12 000 euros pour la réussite de l'événement. Du Crushing ! Aux allures d'un Crowfunding politique...

Guillaume Kigbafori Soro, qui avait lancé l'invitation a dévoilé un peu son projet politique en déclarant de façon sybilline « qu'il y aura bientôt quelque chose » en Côte d'Ivoire.

Celui que certains disent « politiquement fini » en raison d'une analyse politique qui campe son électorat uniquement dans le nord du pays où il avait dirigé la rébellion, semble reprendre du poil de la bête.

En effet, avec la visite dernièrement de Henri Konan Bedié à l'ancien président, ex détenu vedette à la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo, entretien à huis clos dans le plus grand secret, les analyses et observateurs politiques de la scène ivoirienne prédisent un grand chamboulement des forces en présence.

Le RDR du Président Alassane Dramane Ouattara qui n'a pas réussi à créer autour du grand rassemblement des forces houphetistes au sein du RHPD, est bousculé d'un peu partout.

Du Crushing Version SORO

Et si ce « quelque chose » dont parle Guillaume Soro était le choix de l'homme fort du nord par les dinausores politiques que sont Bedie et Gbagbo ? Serait-il le troisième larron ou le candidat de l'axe Bedie-Gbagbo? Tout se jouera sur un fil de rasoir. SORO de retour sur la scène politique en piste pour 2020 va à coup sur faire mal.

Oussouf Diagola, Grand reporter à Paris de Confidentiel Afrique.