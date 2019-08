Afrique: Ligue des Champions - Horoya AC ultra déterminé face au Stade Malien

Le Stade Malien de Bamako accueille le Horoya AC de Conakry ce samedi dans le cadre du premier tour éliminatoire de la Ligue de Champions.

Le Horoya AC, quart de finaliste des deux précédentes éditions de la Ligue des Champions, est un os dur à croquer. En effet, sous l'impulsion de leur président, l'homme d'affaires guinéen Mamadou Antonio Souaré, les Rouge et Blanc de Matam forment une équipe soudée et très motivée. Didier Gomes et ses hommes débarquent à Bamako ultra motivés.

A la question de savoir comment il aborde le match, le technicien français Didier Gomes répond : « Avec beaucoup de détermination. De confiance aussi parce qu'on a des joueurs de grand talent qui sont capables de faire la différence. Je crois qu'on a bien travaillé depuis trois semaines, en axant nos objectifs de travail sur ce match. Les joueurs savent comment on va procéder ce samedi. Aujourd'hui c'était une simple mise en forme afin de préparer les jambes,» a-t-il confié sur le site officiel du club.

Souvent, les clubs maliens sont physiquement très forts. Pour le coach Didier, son assistant Guillaume Tora a su procurer une aide importante aux champions de Guinée : « On a un nouveau préparateur physique qui a fait beaucoup de bien au groupe, en apportant une autre manière de travailler. Sa contribution a beaucoup motivé les joueurs, avec une recherche d'agressivité aussi. Il va faire plus chaud ici qu'à Conakry, les organismes devront s'adapter très vite pour entrer immédiatement dans le match. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas de crainte, on saura répondre au combat physique ».