Cote d'Ivoire: Tabaski 2019/Bédié à la communauté musulmane - « Que vos prières apportent paix et réconciliation dans notre beau pays »

Le président du parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci), Henri Konan Bédié, qui séjourne en ce moment en France, a adressé un message à la communauté musulmane ivoirienne, à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-kebir ou fête du mouton.

« Qu'Allah agrée vos sacrifices et que vos prières apportent paix et réconciliation dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire », a déclaré le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, expliquant que l'Aïd el-kebir commémore le sacrifice du prophète Ibrahim et sa totale obéissance à Dieu.

« Que tous vos actes de piété et de dévotion en ce jour renforcent votre consécration à Allah », a poursuivi l'ex-président ivoirien. Avant de souhaiter une bonne fête aux musulmans. « En ces circonstances heureuses, je voudrais, en mon nom personnel et celui de l'ensemble des militants du Pdci-Rda, souhaiter une joyeuse fête à vous et aux musulmans du monde entier », a conclu le sphinx de Daoukro.