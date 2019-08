Libye: L'ONU condamne avec la plus grande fermeté l'attentat meurtrier à Benghazi

Le Secrétaire général des Nations Unies a condamné samedi avec « la plus grande fermeté » l'attentat à la voiture piégée perpétré le même jour à Benghazi, en Libye.

« Trois collègues des Nations Unies ont été tués dans l'attentat et trois autres sont parmi les blessés », a lamenté António Guterres dans une déclaration publiée par son porte-parole.

Le chef de l'ONU a présenté ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées et souhaité un prompt rétablissement à tous les blessés.

Il a appelé les autorités libyennes « à ne ménager aucun effort pour identifier et traduire rapidement en justice les auteurs de cet attentat ».

M. Guterres a appelé toutes les parties à respecter la trêve humanitaire pendant l'Eïd al Adha et à retourner à la table des négociations pour poursuivre l'avenir pacifique que le peuple libyen mérite.

Pour sa part, le Représentant spécial du Secrétaire général pour la Libye, Ghassan Salame, a également condamné avec la plus grande fermeté l'explosion qui s'est produite samedi 10 août, devant un centre commercial de la ville orientale de Benghazi, et qui a fait un certain nombre de victimes civiles, dont le personnel des Nations Unies.

« Cette attaque lâche, qui survient au moment où les Libyens font leurs courses en prévision de l'Aïd al-Adha, rappelle une fois de plus qu'il est urgent que les Libyens cessent les combats, mettent de côté leurs différends et travaillent ensemble par le dialogue et non par la violence pour mettre fin au conflit en Libye », a souligné le Représentant spécial. « Cette attaque ne nous découragera pas et ne nous empêchera pas non plus d'accomplir notre devoir d'instaurer la paix, la stabilité et la prospérité en Libye et pour son peuple».

Condamnation du Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité a également condamné les événements samedi lors d'une séance d'urgence convoquée par la Pologne et la France. Les Quinze ont observé une minute de silence pour les victimes qui ont perdu la vie lors de l'attentat, dont les membres du personnel de l'ONU.

« Ces braves travailleurs opéraient dans le cadre d'un mandat confié par ce Conseil pour assurer un avenir plus sûr au peuple libyen. Nous commémorons leur ultime sacrifice, au nom de la paix », a assuré l'actuelle Présidente du Conseil et Ambassadrice de Pologne, Joanna Wroneka, exprimant les condoléances des membres de l'organe.

La Sous-Secrétaire générale adjointe des Nations Unies pour l'Afrique, Bintou Keita, est intervenue devant les Quinze précisant que cette « attaque horrible » a eu lieu alors que les citoyens de Benghazi se préparaient pour les fêtes de l'Eïd al-Adha, dans une zone censée être sous le contrôle des Forces armées nationales libyennes du Général Haftar.

« Cela met en évidence le danger persistant du terrorisme dans tout le pays et le contrôle sécuritaire efficace limité dans l'absence d'un gouvernement et d'une force militaire et policière travaillant sur l'ensemble du territoire. Cela confirme également que les dernières d'hostilités ont créé un vide facilement exploité par des éléments radicaux qui luttent pour le chaos et la violence », a affirmé la Sous-Secrétaire générale aux affaires politique et des opérations de paix.

« L'ONU n'a pas l'intention d'évacuer la Libye. Dans un avenir prévisible, notre place demeure aux côtés du peuple libyen, comme nos courageux collègues qui ont donné leur vie aujourd'hui », a assuré Mme Keita.

Une trêve et des mesures de confiance

Évoquant une évolution plus positive dans le pays, la Sous-Secrétaire générale a ensuite informé le Conseil que les forces de l'armée nationale sous le commandement du Général Haftar et celles sous le Premier ministre Serraj avaient convenu avec le Représentant spécial des Nations Unies dans le pays d'une trêve pour la période des fêtes qui débuterait samedi soir.

« Je ne peux qu'espérer que les deux parties respecteront véritablement leur engagement de bonne foi », a dit Mme Keita, ajoutant que « la violence absurde et insensée doit cesser ».

« Nous avons indiqué clairement, à plusieurs reprises, devant ce même public, qu'aucune partie ne peut sortir gagnante du conflit actuel. Aujourd'hui, il est évident qu'il y a déjà de nombreux perdants - dont la majorité sont des civils libyens innocents », a-t-elle ajouté.

Mme Keita a souligné le rôle essentiel joué par plusieurs États membres clefs dans l'obtention de la trêve qui est sur le point de commencer, demandant au Conseil « d'exprimer son soutien énergique pour faire en sorte que la trêve ne se déroule pas seulement dans des zones sous un contrôle clair d'une sécurité spécifique mais aussi dans les zones où il n'y a pas d'acteur clair de la sécurité».

Elle a souligné que dans les jours qui ont précédé la trêve, la Mission des Nations Unies en Libye (UNSMIL) a travaillé dur pour instaurer la confiance entre les parties par le biais de propositions telles que les échanges de prisonniers, l'échange de dépouilles mortelles et les visites de prisonniers.

« Nous espérons que les parties saisiront cette occasion. C'est la première étape d'un retour à un processus politique. Il est essentiel que cette trêve soit approfondie et renforcée grâce à ces importantes mesures de confiance et que les parties s'acheminent rapidement vers une réunion internationale afin de s'engager à nouveau sur une feuille de route pour la transition du pays d'un conflit à un processus pacifique et démocratique », a déclaré Mme Keita.