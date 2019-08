Ile Maurice: Travaux pour la visite papale - L'agenda religieusement respecté

Jean-François Chaumière, qui préside la task force mise sur pied pour la visite du pape François, le 9 septembre, tient à le préciser. «Pour l'heure, je peux vous assurer que tout sera prêt à temps.» Et, il ne faudra pas de miracle pour y arriver, car certains projets sont déjà complétés à 100 %.

Toutefois, poursuit le conseiller au bureau du Premier ministre, les travaux majeurs seront finalisés vers le 23 août. C'est le cas de la route - qui avait été aménagée lors de la visite de Jean Paul II en 1989 - et qui débute à proximité de l'école sise près de la montagne et qui serpentera jusqu'au pied du monument Marie-Reine-de-la-Paix. Elle fera ainsi cinq mètres de large et 680 mètres de long. Elle sera empruntée par le pape certes, mais également en cas d'urgence.

Pour ce qui est de l'estrade, la deuxième phase des travaux vise, entre autres, à réaménager la plateforme devant l'autel. Celle-ci devra être ramenée au même niveau que le sol à Marie-Reine-de- la-Paix et les travaux sont complétés à 80 %. À jeudi, les ouvriers sur place étaient à pied d'oeuvre. «Pour la tente, la marquise et tout ce qui suit sur place, nous ne pouvons pas encore les installer. Ce sera chose faite vers le 4 septembre.»

En ce qui concerne l'église de Ste-Croix, les travaux dans l'enceinte sont achevés, peinture comprise. «Toutefois, pour la cour et l'entourage, nous sommes toujours à 80 %.» A jeudi après-midi, de nombreux ouvriers effectuaient les dernières retouches, aux lumières notamment.

Quid du programme ? Le lundi 9 septembre donc, une messe spéciale sera dite par le pape François à Marie-Reine-de-la-Paix, durant la journée. Le souverain pontife rencontrera également le Premier Ministre, Pravind Jugnauth, et le président de la République par intérim, Barlen Vyapoory, entre autres, à la State House, à Réduit. Mais aussi et surtout, avant sa rencontre avec le corps diplomatique, le pape se rendra au caveau du Père Laval à Ste-Croix, vers 16 h 25. Il prendra l'avion pour Madagascar le même jour, à 19 heures.

À savoir que les travaux dans le cadre de la visite du pape François ont débuté en avril. Le maire de Port-Louis, Mehfooz Cadersaib, explique, lui, qu'une campagne de nettoyage de grande envergure aura lieu dans la capitale, surtout au niveau des rues et ruelles jouxtant Marie-Reine-de-la-Paix. Histoire d'accueillir comme il se doit cet hôte de marque.

La sécurité dans tout ça ?

Pour l'instant, très peu d'informations circulent quant à l'aspect sécurité dans le sillage de la visite du pape François. Ce qui est certain, selon la police, il y aura, bien entendu, un dispositif exceptionnel qui sera mis en place le 9 septembre. Toutes les unités - dont la force régulière et les forces spéciales -, seront à pied d'oeuvre et les officiers et limiers seront placés à des endroits stratégiques. «Tou pou moblizé pou ki sékirité primé. Pa pou toler okenn dérapaz. Mé pou définitivman bien misklé ek bien réflési... » À savoir qu'à Madagascar, entre 3 000 et 10 000 soldats seront mobilisés pour l'événement.