Ile Maurice: Expulsé de Dubaï - Shameem Korimbocus - «Kot Marokenn-la été ?»

Cela fait 11 jours qu'il est à Maurice. Shameem Korimbocus, qui a été expulsé de Dubaï le 1er août dernier, se dit toujours préoccupé par sa situation, mais ce n'est pas pour autant qu'il a perdu son sens de l'humour...

«Mon rêve, c'était d'acheter un appartement à Maurice, venir avec mon épouse et mon fils et ouvrir un restaurant ici», confie l'internaute, la voix toujours lasse après son périple. Mais ses rêves sont partis en fumée, et il en est convaincu: il y a une motivation politique derrière son expulsion, qui a déchiré sa famille. «J'attends toujours qu'ils me montrent la Marocaine qui a eu des problèmes avec moi. Kot li été ? Mo pé atann li, mwa, ein.» (NdlR, une rumeur veut qu'il ait eu des démêlés avec une Marocaine, ce qui expliquerait son expulsion). Plus d'une semaine après son expulsion de Dubaï, il pense toujours à sa femme, qu'il a laissée là-bas. «Demain, c'est l'Eid-ul-Adha. Nous avions déjà tout préparé pour la fête. Maintenant, elle va célébrer seule, et moi pareil.»

Shameem Korimbocus précise que sa femme est tenue par des obligations professionnelles et qu'elle ne pourra le rejoindre dans l'immédiat. Puis, il y a son fils qui, depuis son arrivée à Maurice, s'est renfermé sur lui-même. «Je dois encore trouver une école pour lui.» Mais malgré tout, il ne se laisse pas abattre. «Je suis à terre, mais ils ne m'ont pas mis K.-O» lâche-t-il, le sourire en coin. Sans en dire trop, il révèle qu'il a trouvé un travail qu'il intégrera au courant de cette semaine...