Soudan: Alburhan s'adresse à la nation soudanaise à l'occasion de l'Aïd al-Adha

Khartoum — Le président du Conseil militaire de transition (CMT) Lt-Gen. Abdul Fattah Alburhan a prononcé dimanche un discours à la nation soudanaise à l'occasion de la célébration de l'Aïd al-Adha ajoutant que la grande fête vient cette année et notre pays jouit de la joie suite a l'accord conclu le 4 Aout en cours.

Lt-Gen. Alburhan a déclaré que : "dans cette nouvelle réalité, nous devons réaffirmer notre volonté de se réunir et de se préparer pour une nouvelle phase de travail, de production et de dévouement à un pays qui a cruellement besoin des efforts concertés de tous ses enfants, dans tous les domaines, pour la construction, le développement ainsi que pour la réalisation de ses intérêts suprêmes." .

Le président de CMT a affirmé que les défis et la situation économique au Soudan exigent de chacun de protéger ce qui avait été convenu le 4 août et de se préparer mettre les bases d'un régime civil basé sur la citoyenneté, la liberté et la justice, afin de répondre aux besoins de tous, car le Soudan a aujourd'hui le plus grand besoin de cohésion et de solidarité pour faire face aux défis et surmonter les causes qui ont mené à l'exclusion de cette nation.

Alburhan a répété qu'il n'y a aujourd'hui aucune place pour les partisans des discours sur la sédition, l'extrémisme et la haine.

Il a remercié le peuple soudanais de sa patience face à toutes les difficultés et à toutes les crises, il a également a rendu hommage aux forces armées du peuple, au soutien rapide et au Service général du renseignement et de la sécurité dans tous les lieux, tout en veillant à la sécurité du Soudan et en assurant sa sécurité.