Ile Maurice: TikTok - L'app qui rend toc-toc

C'est le craze du moment. TikTok, l'application qui consiste à partager des mini clips, a désormais ses «influencers». Les compagnies souhaitent y placer leurs publicités, un «TikTok Event» est même en préparation et surtout, les «views» se comptent par millions. Décidément, la plateforme n'a rien à envier à Instagram. Maurice n'a pas été épargné par la vague et les artistes locaux sont en verve. Petit clic sur des personnages les plus appréciés.

Sunita !

«Sunitaaaaa? Sunitaaaaaaa! » Il est impossible de suivre les Musers (utilisateurs de TikTok) à Maurice sans avoir entendu ou vu Vanisha Bundhoo appeler sa voisine imaginaire chez qui elle va «vey zafer» dans ses clips. La jeune fille de 24 ans est une des artistes locales les plus connues de la plateforme. «Je m'inspire de la vie de tous les jours, de ce que les gens disent ou même des conversations avec ma mère pour mes vidéos», confie-t-elle. Ainsi, elle se rend chez Sunita pour lui demander de l'accompagner chez l'autre voisine «kinn amenn nouvo belfi», pour savoir où elle a trouvé de l'argent pour changer ses rideaux au milieu de l'année ou encore, s'enquérir sur sa fille qui fréquente un peu trop assidûment le boutiquier plus âgé...

Mais Sunita n'était pas là au début. Il y a deux mois, lorsqu'elle a commencé, Vanisha Bundhoo faisait des vidéos sur fond de musique bollywoodienne, comme la plupart des Musers. «Une fois, ma mère rangeait son armoire. J'ai simplement pris un horni, je l'ai mis sur ma tête et j'ai fait une vidéo. C'était spontané.» Le public a apprécié et en a redemandé. Aujourd'hui, elle compte 12 000 followers et frôle les 200 000 likes.

D'où tire-t-elle son inspiration ? «Mo krwar dan lavi mem mo koumsa. Mo met dialog, dimounn riyé. Apré, vey zafer pa manké autour nou... » répond-t-elle dans un éclat de rire. Vanisha Bundhoo précise qu'elle n'a jamais de script. Elle se maquille, enfile son horni, allume son portable et les répliques viennent naturellement. Elle marque un temps d'arrêt pour remercier sa mère. «C'est elle qui m'a poussée à faire des clips sur TikTok. Elle connaissait la plateforme avant moi ! Li ti pé plin trouv mwa pa fer narien mo krwar... »

Shastri classes, le prof maître en la matière

Shastri Souky est enseignant. Mais son hashtag a attiré 10,9 millions de views en cinq mois sur TikTok. Entre les leçons de vie, les danses et les clips comiques, #shastriclasses est massivement suivi par les Musers. Comment est-ce qu'on passe d'enseignant à Muser ?

Tout se passe dans la salle où Shastri Souky donne ses cours particuliers. «Bien évidemment, les vidéos se font après les heures de cours», précise-t-il. L'enseignant avance qu'il a découvert l'application grâce à sa fille, qui avait fait une vidéo avec ses profs à l'école. Le concept l'a intéressé et il a fait ses débuts avec son épouse et ses deux filles. Puis, il a réalisé le potentiel de la plateforme et depuis, ses élèves figurent souvent dans ses vidéos.

«C'est une application qui permet aux jeunes de développer leur créativité, de révéler leurs talents cachés, de faire ressortir leur potentiel et de s'occuper avec quelque chose de sain.». Pour lui, plus qu'un amusement ou un réseau social, TikTok est une plateforme où il fait passer des messages à la jeunesse. «Je m'inspire de mon expérience. Puis, souvent, les élèves eux-mêmes ont des idées et nous montons une vidéo à partir de là.»

Par ailleurs, depuis qu'il implique ses élèves dans les vidéos, leur donne des lignes à dire et les guide pour les mimiques, il a constaté un changement considérable. «Ils ne sont plus timides, ils ont confiance en eux. Même leurs parents ont constaté la différence.» Certes, au début, ils étaient un peu réticents, mais après avoir vu les premiers clips, ils ont vite été convaincus. Et même ses élèves se réjouissent de leur notoriété nouvellement acquise.

Tigers Squad, le plus grand groupe local

Tigers Squad est un groupe de 21 artistes TikTok. Avec 53,8 millions de vues en cinq mois, le hashtag #tigerssquad détient actuellement le record local. Naseema Oderuth, la chef de file de cette troupe, compte 1 million de likes à elle seule. «Au début, nous n'étions que quatre. Puis, petit à petit, d'autres Musers se sont intéressés à ce que nous faisions et ont demandé des collaborations» avance-t-elle. Les thèmes abordés par le groupe d'amis sont divers et variés, mais les chants, danses, comédies et scènes de ruptures sont parmi les favoris du public.

Neelam Pulnah, Bollywood dans l'âme

Elle figure parmi les artistes les plus populaires sur la plateforme. Avec 436 vidéos et d'innombrables collaborations, Neelam Pulnah compte des milliers de fans. «Lorsque j'étais à l'école, je faisais du théâtre. Mais après, il n'y avait pas moyen pour moi d'exploiter mon talent. Puyis, j'ai découvert TikTok. La plateforme m'a permis de continuer à m'exprimer» a-t-elle déclaré.

C'est quoi, TikTok ?

Anciennement connue comme Musical.ly (d'où l'appellation Musers), TikTok a été rebaptisée lorsque la firme chinoise qui en est propriétaire a décidé de procéder au nettoyage du contenu. Les vidéos violentes, les fake followers et tutti quanti ont été bannis. Sur cette application, certains utilisateurs créent des sons et les mettent en ligne pendant que d'autres font du «lip sync» en utilisant la bande sonore. L'application compte 500 millions d'utilisateurs actifs à travers le monde et était l'appli la plus téléchargée en novembre dernier.