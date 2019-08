Soudan: Le discours de Président de CMT à l'occasion de l'Aïd al-Adha

Khartoum — Le président du Conseil militaire de transition (CMT) Lt-Gen. Abdul Fattah Alburhan s'est adressé dimanche à la nation soudanaise à l'occasion de l'Aïd Al-Adha.

Lt-Gen Alburhan a félicité le peuple soudanais à l'occasion de cette fête religieuse et a déclaré que cette occasion s'imposait à nous cette année et que le Soudan débordait de joie après le consensus du 4 août.

On trouvera ci-après le résumé du texte de discours de Son Excellence Lt-Gen Abdul Fattah Alburhan, Président du CMT y célébrant cette occasion.

Au début, nous félicitons notre peuple dans toutes les parties de la patrie par la fête de l'Aïd Al-Adha, Dieu nous l'a répété et le pays jouit de la sécurité, de la stabilité et du bien-être.

L'Aïd al-Adha vient cette année et notre pays déborde de joie après le consensus qui a eu lieu le 4 août 2019, et en cette grande occasion, je vous félicite tous à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Dans cette nouvelle réalité, nous devons réaffirmer notre détermination à nous réunir et à nous préparer à une nouvelle phase de travail, de production et de don à un pays qui a cruellement besoin des efforts conjugués de tous ses habitants, dans tous les domaines, construction, développement et réalisation de ses intérêts suprêmes.

Les défis auxquels nous sommes confrontés, ainsi que la situation économique au Soudan, nécessitent la protection de ce que nous avons convenu le 4 août dernier et la volonté de jeter les bases d'un régime civil fondé sur la citoyenneté, la liberté et la justice, qui soit accommodant pour tous, car notre pays a aujourd'hui le plus grand besoin de cohésion, de coopération et de solidarité pour faire face aux défis et surmonter les causes qui ont affaibli notre nation ; aujourd'hui aucune place pour les partisans des discours sur la sédition, l'extrémisme et la haine.

Hommage au peuple soudanais authentique pour sa patience face aux difficultés et aux crises sévères et bravo les jeunes hommes et jeunes femmes acteurs de la révolution protestant afin de parvenir à la paix, à la liberté et à la justice, et particulièrement à nos vaillants soldats des forces armées et au soutien rapide, à la police et au service de renseignements généraux dans tous les lieux où ils protègent le Soudan et assurent sa sécurité.

Des salutations spéciales à notre peuple partout dans le pays, ils sont plus nécessaires de soutient ; salutations aux familles des martyrs et le rétablissement urgent aux blessés.