Congo-Brazzaville: Formation - Le Cressh et l'ESGAE partenaires pour la recherche-développement

Sous le parrainage du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, le Centre de recherche et d'études en sciences sociales et humaines (Cressh) et l'Ecole supérieure de gestion et d'administration des entreprises (ESGAE) ont signé, le 9 août à Brazzaville, une convention de partenariat. Les deux structures vont désormais travailler main dans la main dans l'élaboration des thématiques de recherche, la création des structures fédératives de recherche, le transfert d'expertise professionnelle et pédagogique...

« Dans ce partenariat, le Cressh va s'appuyer sur l'expertise affirmée de l'ESGAE pour mener à bien les recherches des financements nécessaires à la réalisation des projets », a déclaré le directeur général de ce centre de recherche, le Dr Guy Moussavou qui a, par ailleurs, rappelé que l'ESGAE est la plus grande école supérieure privée du Congo accréditée par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur (Cames).

Le Pr Roger Armand Makany, directeur général de l'ESGAE, a, pour sa part, expliqué que cette convention apportera sa contribution à la réalisation de trois axes de recherches stratégiques concernant la politique sectorielle de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Le renforcement des capacités de l'offre de service et institutionnelles du ministère figurent parmi ces axes.